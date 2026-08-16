Suslov chýba na súpiske Verony pred pohárovým duelom. Tréner Baroni potvrdil možný odchod

Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianskeho Hellasu Verona.
Dvadsaťštyriročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella a k celej záležitosti sa vyjadril aj tréner Marco Baroni.
Suslov je súčasťou Verony od leta 2024, v predchádzajúcom ročníku odohral v dôsledku zranení len 11 súťažných duelov.
Hellasu sa navyše nepodarilo pre sezónu 2026/2027 udržať príslušnosť v Serii A.
Informáciu o jeho potenciálnom odchode prezentoval na sociálnej sieti X taliansky novinár Nicolo Schira.
Reprezentant Slovenska sa neobjavil na 26-člennom zozname pre duel s Entellou.
Absenciu objasnil na predzápasovej tlačovej konferencii kouč Verony Marco Baroni: „V tejto chvíli je to tak, že posudzuje situáciu. Najradšej by som bol, keby ju zváži s pokojnou hlavou a potom sa prípadne opäť pripojí, aj keby to malo byť po konci prestupového okna. Myslím si, že toto je správna cesta k manažovaniu tejto situácie.
Je jasné, že je dôležitým hráčom, čo veľmi dobre vieme, ale je tu táto záležitosť, o ktorej som bol informovaný. Z tohto dôvodu sme ho na nedeľu nepovolali, pretože čakáme, ako sa celá situácia vyvinie. Toto rozhodnutie prišlo výhradne odo mňa, pretože chovám k Tomášovi veľký rešpekt. V takomto čase, keď je prestupové obdobie a niektorí hráči rozmýšľajú o iných možnostiach, tak si nemôžem dovoliť, aby to na nás malo vplyv. Začíname sezónu, chcem mať k dispozícii hráčov, ktorí sú na tisíc percent koncentrovaní.“
Podľa portálu transfermarkt.com má Suslov na prestupovom trhu hodnotu približne štyri milióny eur.
S Veronou má platný kontrakt do konca júna 2027.