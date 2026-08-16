Suslov chýba na súpiske Verony pred pohárovým duelom. Tréner Baroni potvrdil možný odchod

Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov.
Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov. (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2026 o 11:41
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Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianskeho Hellasu Verona.

Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianskeho Hellasu Verona.

Dvadsaťštyriročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella a k celej záležitosti sa vyjadril aj tréner Marco Baroni.

Suslov je súčasťou Verony od leta 2024, v predchádzajúcom ročníku odohral v dôsledku zranení len 11 súťažných duelov.

Hellasu sa navyše nepodarilo pre sezónu 2026/2027 udržať príslušnosť v Serii A.

Informáciu o jeho potenciálnom odchode prezentoval na sociálnej sieti X taliansky novinár Nicolo Schira.

Reprezentant Slovenska sa neobjavil na 26-člennom zozname pre duel s Entellou.

Absenciu objasnil na predzápasovej tlačovej konferencii kouč Verony Marco Baroni: „V tejto chvíli je to tak, že posudzuje situáciu. Najradšej by som bol, keby ju zváži s pokojnou hlavou a potom sa prípadne opäť pripojí, aj keby to malo byť po konci prestupového okna. Myslím si, že toto je správna cesta k manažovaniu tejto situácie.

Je jasné, že je dôležitým hráčom, čo veľmi dobre vieme, ale je tu táto záležitosť, o ktorej som bol informovaný. Z tohto dôvodu sme ho na nedeľu nepovolali, pretože čakáme, ako sa celá situácia vyvinie. Toto rozhodnutie prišlo výhradne odo mňa, pretože chovám k Tomášovi veľký rešpekt. V takomto čase, keď je prestupové obdobie a niektorí hráči rozmýšľajú o iných možnostiach, tak si nemôžem dovoliť, aby to na nás malo vplyv. Začíname sezónu, chcem mať k dispozícii hráčov, ktorí sú na tisíc percent koncentrovaní.“

Podľa portálu transfermarkt.com má Suslov na prestupovom trhu hodnotu približne štyri milióny eur.

S Veronou má platný kontrakt do konca júna 2027.

Taliansko

Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov.
Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov.
Suslov chýba na súpiske Verony pred pohárovým duelom. Tréner Baroni potvrdil možný odchod
dnes 11:41
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