Souček si popri kariére vyskúša aj funkcionársku pozíciu. Na diaľku bude pôsobiť v českom klube

Český futbalový reprezentant Tomáš Souček.
Český futbalový reprezentant Tomáš Souček. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. aug 2026 o 10:36
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Český futbalista oblieka od roku 2020 dres West Hamu United.

Český futbalový reprezentant Tomáš Souček si popri aktívnej kariére vyskúša aj prvú funkcionársku pozíciu.

Tridsaťjedenročný stredopoliar hrajúci za anglický West Ham United bude na diaľku pôsobiť aj ako technický riaditeľ českého štvrtoligového klubu Rapid Psáry.

Dohodu podľa portálu iDnes.cz potvrdil klub i samotný hráč.

„Vo svojej novej funkcii sa Tomáš bude podieľať na príprave a realizácii strategických projektov zameraných na rozvoj klubovej infraštruktúry, modernizáciu zázemia a dlhodobý rozvoj SK Rapid Psáry,“ uviedol vo vyhlásení klub, ktorý netají svoje plány na postup.

Souček sa bude podieľať na chode klubu zatiaľ z pochopiteľných dôvodov iba dištančne z Britských ostrovov.

„Som rád, že sa môžem stať súčasťou tohto projektu. Klub má jasnú víziu a veľkú chuť posúvať sa dopredu. Verím, že spoločne vytvoríme prostredie, ktoré pomôže rozvoju hráčov aj celého klubu,“ povedal Souček.

Ten od roku 2020 oblieka dres „kladivárov“. Londýnčania v uplynulej sezóne Premier League vypadli do nižšej Championship.

Česko

    Český futbalový reprezentant Tomáš Souček.
    Český futbalový reprezentant Tomáš Souček.
    Souček si popri kariére vyskúša aj funkcionársku pozíciu. Na diaľku bude pôsobiť v českom klube
    dnes 10:36
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