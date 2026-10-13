Souček sa odísť z West Hamu len tak ľahko nechystá. S klubom podpísal novú zmluvu

Bývalý kapitán českej futbalovej reprezentácie Tomáš Souček predĺžil zmluvu vo West Hame.
Tridsaťjedenročný záložník sa londýnskemu klubu z druhej anglickej ligy upísal do leta 2028, pôvodný kontrakt by mu vypršal po tejto sezóne.
Souček prišiel do West Hamu v januári 2020 z pražskej Slavie a postupne sa stal jednou z opôr mužstva. Za "Kladivárov" doteraz nastúpil do 285 súťažných stretnutí a zaznamenal 47 gólov.
V roku 2023 ovládol s londýnskym klubom Konferenčnú ligu po finálovom víťazstve 2:1 nad Fiorentinou v pražskom Edene.
"West Ham United pre mňa znamená strašne veľa. Strávil som tu polovicu svojej futbalovej kariéry, už takmer sedem rokov a ďalšie ešte pribudnú.
Môžem s čistým srdcom povedať, že je to môj domov. Som hrdý na to, čo sme dosiahli a verím, že toho dokážeme ešte viac," povedal Souček.
"Bolo to tu skvelé od samého začiatku a skvelé je to aj teraz. Pre moju rodinu aj pre všetkých fanúšikov West Hamu, ku ktorým mám veľmi blízko.
Život vo farbách klubu si naozaj užívam, "povedal Souček, pre ktorého je West Ham prvým zahraničným angažmánom v kariére.
Radosť z toho, že s klubom záložník predĺžil zmluvu, má aj tréner Nuno Espírito Santo.
"Tomáš je vo West Hame United kľúčovou postavou. Je to výrazná a dôležitá osobnosť v kabíne, ktorá má fantastické skúsenosti a víťaznú mentalitu.
Je to hráč, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť a ktorý každý deň odovzdáva na ihrisku maximum. Jeho profesionalita je dokonalým príkladom pre každého mladého hráča, "uviedol portugalský tréner.