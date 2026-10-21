Zadlženého Skuhravého derú z kože. Zarába tak málo, že nemôže platiť splátky

Nie všetky futbalové legendy majú v pokročilejšom veku na ružiach ustlané a niektoré dokonca bojujú o prežitie.
Legendárny český futbalista Tomáš Skuhravý, ktorý v roku 1990 ako útočník Československa nastrieľal päť gólov na majstrovstvách sveta v Taliansku, sa momentálne nachádza v ťažkej finančnej situácii.
Jeho dlhy dosahujú osem miliónov českých korún, čo je v prepočte takmer 330 000 eur.
Kedysi po prestupe zo Sparty Praha do talianskeho FC Janov zarábal milión korún mesačne, teraz živorí v moteli v Uherskom Hradišti so zablokovaným účtom v banke.
Oficiálne je zamestnaný v 1. FC Slovácko ako športový poradca, kde podľa údajov z roku 2025 zarobil len v priemere 22 695 korún (934 eur) mesačne, pričom tento rok do mája boli jeho príjmy ešte nižšie.
"Táto neprimeraná odmena sa nepozdáva veriteľom, ktorí od neho prostredníctvom insolvenčného správcu žiadajú zvýšenie príjmov.
Ten odporučil Skuhravému, aby sa pokúsil navýšiť svoj plat v súčasnom zamestnaní alebo hľadal iné možnosti zárobku, napríklad ako marketingový špecialista s potenciálnou mzdou až 40-tisíc hrubého.
To by umožnilo zvýšiť mesačnú splátku dlhov na takmer 12 000 korún," napísal web iSport.blesk.cz. Slovácko na otázky týkajúce sa Skuhravého neodpovedalo.
Okrem tejto situácie prišiel Skuhravý aj o prácu v autosalóne kontroverzného podnikateľa Pavla Buráňa, bývalého spolumajiteľa Slovácka.
Za túto činnosť, ktorá zahŕňala aj pomoc so sponzorskými a charitatívnymi aktivitami, zarábal približne 5 000 korún mesačne.
Práca skončila k 31. augustu, pričom Buráň mu poskytol ubytovanie a používanie vozidla, aby mu aspoň takto pomohol v ťažkom období.
Verejnosť sa tiež pýta, prečo futbalová legenda, ktorá nastrieľala 133 gólov a ovláda plynule taliansky jazyk, neprijme funkciu trénera.
Skuhravý vysvetlil, že mu v tom bránia zdravotné problémy, najmä z dôvodu implantovanej endoprotézy kolien, ktoré ukončili jeho aktívnu kariéru.
Ako tréner pôsobil iba krátkodobo vo víťaznej sezóne AC Cuneo 1905 v tretej najvyššej talianskej súťaži, než klub zbankrotoval.