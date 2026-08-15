VIDEO: Rigo asistoval na parádny gól Stoke City. Jeho tím však doma nezískal ani bod

Tomáš Rigo oslavuje gól v drese Stoke City.
Tomáš Rigo oslavuje gól v drese Stoke City. (Autor: REUTERS)
TASR|15. aug 2026 o 18:14
ShareTweet0

V zápase sa predstavil aj Róbert Boženík, ktorý prišiel do hry v 70. minúte.

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v zápase úvodného kola anglickej Championship. Jeho tím však v sobotu na domácej pôde podľahol FC Swansea 1:2.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar Rigo prihral v 10. minúte na vedúci gól svojho tímu, ktorý strelil Eric Bocat a na ihrisku zotrval do 70. minúty.

VIDEO: Asistencia Tomáša Riga

Práve v tom čase prišiel do hry jeho krajan Róbert Boženík. Bez zraneného útočníka Davida Strelca zvíťazil FC Middlesbrough nad Lincolnom City 2:1.

Tabuľka Championship

Anglicko

Tomáš Rigo oslavuje gól v drese Stoke City.
Tomáš Rigo oslavuje gól v drese Stoke City.
VIDEO: Rigo asistoval na parádny gól Stoke City. Jeho tím však doma nezískal ani bod
dnes 18:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»VIDEO: Rigo asistoval na parádny gól Stoke City. Jeho tím však doma nezískal ani bod