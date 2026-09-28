Veľké posily, veľké ambície a zatiaľ žiadna prehra. Každý sa chce na nás vytiahnuť, hovorí obranca

Kendice sú obec na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji. Majú čosi vyše 2000 obyvateľov a vhodnú geografickú polohu voči obom krajským mestám na východe. Do Prešova je to sedem kilometrov, do Košíc 26.
Súčasný klub vznikol v roku 1954 ako TJ Sokol. Dnes futbalisti z Kendíc pôsobia pod hlavičkou FK Slovan a už niekoľko sezón sa snažia o postup do vyššej súťaže, než sú Majstrovstvá regiónu IV. liga východ, v ktorých momentálne účinkujú.
Klub aj v tomto ligovom ročníku potvrdzuje, že to s postupovými ambíciami myslí vážne. Slovanisti patria k favoritom IV. ligy východ a o postup sa pokúšali už v minulom ročníku. V jeho závere však nestačili na Bardejov.
O najvyššie priečky chcú bojovať aj v aktuálnej sezóne a počas leta svoj káder výrazne posilnili. Do Kendíc prišli aj známe mená, ktoré poznáme z najvyššej, respektíve druhej ligy.
Lukáš Horváth a Ján Dzurík zamierili z Humenného, Dávid Keresteš zo Stropkova, Matúš Marcin z Podbrezovej a o niečo skôr Ľubomír Ivanko Macej z Lokomotívy Košice.
Aj preto sa do Kendíc po body nechodí ľahko. Káder tvoria skúsení hráči, nechýbajú však ani mladíci. Jedným z nich je 21-ročný stopér TOMÁŠ MAJERNÍK.
S mladým obrancom sme sa rozprávali o jeho futbalovej minulosti i prítomnosti, ale predovšetkým o dianí v jeho súčasnom klube.
Ako prebiehala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra sa začala vo FK SAFI Prešov, kde som prešiel všetkými kategóriami až po U15. Následne som prestúpil do FK Železiarne Podbrezová, kde som strávil dva a pol roka.
Potom sa mojím klubom stal Tatran Prešov. Tam som hral aj najvyššiu dorasteneckú súťaž. Potom prišla prvá sezóna v mužskom futbale a začiatky vo FK Gerlachov. Momentálne som hráčom FK Slovan Kendice.
Skúste zhodnotiť účinkovanie klubu v doterajšom priebehu súťaže.
Zatiaľ sa klubu podľa môjho názoru darí veľmi dobre. Doteraz sme neprehrali ani jeden zo šiestich odohraných zápasov, čo hovorí samo za seba. Snáď túto sériu potiahneme čo najdlhšie.
Aká je podľa vás úroveň IV. ligy?
Hrám túto súťaž už druhý rok a musím povedať, že úroveň je pomerne vysoká. Mám šťastie, že pôsobím, respektíve som pôsobil v kluboch, ktoré patria k špičke. Či už predtým Gerlachov, alebo teraz Kendice. Každý zápas je pre nás určite náročný, každý sa chce na nás vytiahnuť a nie je vždy ľahké vyhrávať. V lige je viacero veľmi kvalitných tímov.
Kto je podľa vás vaším najväčším konkurentom v boji o postup?
Myslím, že sú to tímy ako FK Gerlachov, PWG Sokol Ľubotice a FK Čaňa.
Ako ste spokojný so svojimi doterajšími výkonmi v súťaži?
Zatiaľ som s výkonmi relatívne spokojný. Dostal som šancu v štyroch zápasoch a podarilo sa mi už aj raz skórovať. No stále je určite na čom pracovať a zlepšovať sa od zápasu k zápasu.
Čo robíte, ak nehráte futbal?
Väčšinu času trávim s priateľmi a rodinou. Rád si pozriem nejaký dobrý seriál alebo film. Určite si nájdem čas aj na fitko a oddych.