Zostup nezmenil ich plán. Hrajúci tréner chce budovať mužstvo na odchovancoch klubu

V Spišskom Podhradí, mestečku ležiacom pod majestátnym Spišským hradom, sa v súčasnosti hrá Majstrovstvo regiónu – IV. liga východ.
Ešte donedávna však miestni futbalisti nastupovali o súťaž vyššie. V tretej lige strávili tri sezóny a hoci sa niekoľko rokov snažili zachrániť, v ročníku 2025/26 už zostupu nezabránili. Spišiaci tak zamierili do najvyššej regionálnej súťaže.
Ani v nej však zatiaľ nekráčajú podľa predstáv. V tabuľke sa pohybujú v jej strede a bodov majú menej, ako očakávali.
Herný prejav pritom nie je najhorší. Mužstvo dopláca najmä na chyby v defenzíve a nezvládnuté závery dobre rozohraných zápasov. V Čani i Gerlachove pritom malo k víťazstvám veľmi blízko. V oboch prípadoch viedlo, no napokon odchádzalo bez bodu. V Čani ho od víťazstva delilo 17 minút a od remízy iba štyri. V Gerlachove v 73. minúte viedlo 3:1, ešte v 83. minúte by si odviezlo aspoň bod.
Trénerom MŠK je už niekoľko sezón TOMÁŠ KOMARA. Iba 32-ročný kouč je držiteľom licencie UEFA A a okrem vedenia mužstva pomáha svojim zverencom aj priamo na ihrisku.
Počas aktívnej kariéry obliekal dres Spišského Podhradia, Tatrana Prešov, FK Senica či českého TJ Valašské Meziříčí. V najvyššej súťaži odohral 43 zápasov a strelil dva góly.
S trénerom a zároveň hráčom MŠK sme sa rozprávali o trojročnom pôsobení v tretej lige, príčinách zostupu, súčasnosti mužstva i jeho ďalších plánoch.
Skúste zhodnotiť účinkovanie MŠK v tretej lige i príčiny zostupu do regionálnej súťaže.
Pôsobenie v tretej lige a tri roky, ktoré sme v nej strávili, považujem za jeden z vrcholov nášho klubu. V poslednej sezóne sa nám však nepodarilo vhodne doplniť káder, najmä hráčmi zo zahraničia.
Očakávali sme, že budú mať kvalitu minimálne na úrovni tretej ligy a stanú sa pre mužstvo skutočnými posilami. Tieto očakávania sa, žiaľ, nenaplnili. Aj preto sme nezvládli niektoré kľúčové zápasy a napokon sme súťaž opustili.
Napriek tomu môžu byť mesto, klub aj naši fanúšikovia na toto obdobie hrdí. Spišské Podhradie má približne 3 500 obyvateľov, no tri sezóny sme boli súčasťou tretej ligy a dokázali sme sa porovnávať s klubmi, ako sú Poprad, Spišská Nová Ves či Stropkov, ktoré majú úplne iné zázemie a výraznejšiu finančnú podporu. Pre klub z takého malého mesta to bol veľký úspech a veľmi cenná skúsenosť.
Čo sa v mužstve po zostupe zmenilo a čo sa ešte zmení?
Neplánujeme robiť žiadne zásadné zmeny ani unáhlené kroky. Našou cestou je postupné získavanie skúseností mladších hráčov, ktorí sa budú každým tréningom a zápasom posúvať. S ich vývojom bude prirodzene rásť aj kvalita celého mužstva.
Určité zmeny môžu nastať pri zahraničných hráčoch. Je možné, že jeden či dvaja odídu a dostanú príležitosť ďalší. Ak budú spĺňať naše športové aj charakterové požiadavky a budú pre mužstvo skutočným prínosom, zostanú s nami. Som presvedčený, že tento káder má dostatočnú kvalitu na pokojný stred tabuľky.
Chceme klub stabilizovať a okolo kostry skúsených hráčov postupne budovať mužstvo z našich mladých futbalistov. Pokiaľ to bude možné, ďalší dorastenci budú pravidelne dostávať príležitosť.
V čom vidíte príčiny neúspechu v Čani a Gerlachove?
Čo sa týka zápasov v Čani a Gerlachove, v oboch prípadoch sme odohrali veľmi kvalitné stretnutia. Hoci výsledky neboli v náš prospech, každý hráč odovzdal maximum a mužstvo dobre plnilo aj taktické pokyny.
Najmä zápas v Gerlachove by som rozdelil na dve časti. Do približne 65. minúty sme boli podľa môjho názoru kvalitnejším mužstvom prakticky vo všetkých herných činnostiach. Od 65. až 70. minúty však súper striedaniami oživil svoju hru a postupne nás začal výrazne prevyšovať.
Bohužiaľ, máme pomerne úzky káder a práve na to sme doplatili v oboch zápasoch. Naše možnosti reagovať z lavičky boli obmedzené, zatiaľ čo súperi dokázali priniesť na ihrisko čerstvých hráčov. V záveroch nás tak prevýšili najmä kondične a väčšou šírkou kádra.
Zároveň sa snažíme mužstvo dopĺňať predovšetkým domácimi hráčmi a našimi dorastencami. Jeden až dvaja už pravidelne nastupujú v základnej zostave a ďalší traja či štyria dostávajú príležitosť v priebehu zápasov. Vnímame to ako veľké pozitívum najmä smerom do budúcnosti.
Chceme do mužstva postupne zabudovať čo najviac vlastných odchovancov, aj keď to môže byť v tejto fáze na úkor výsledkov.
Stále nastupujete ako aktívny hráč. Ako sa vám darí zladiť povinnosti hráča i trénera?
Posledné dva roky ma obmedzovali zdravotné problémy, preto som už v tretej lige na ihrisku pravidelne nefiguroval a takisto som bol pracovne vyťažený. V poslednom období som sa dostal do zostavy a ukázalo sa, že štvrtú ligu by som ešte
mohol zvládnuť aj napriek týmto problémom. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, rád si ešte zahrám a pomôžem mužstvu.
Skĺbiť úlohu hráča a trénera je náročné. Musím sa venovať vlastnému výkonu a zároveň sledovať celé mužstvo, či už počas tréningového procesu, alebo priamo v zápase. Na tejto úrovni sa to však ešte dá zvládnuť.
Trénovanie zároveň vnímam ako veľmi cennú skúsenosť a školu do budúcnosti. Nadobudnuté poznatky by som neskôr rád využil aj pri pôsobení v inom klube alebo na vyššej úrovni.
Čo by ste chceli v MŠK dosiahnuť v tomto ligovom ročníku?
Cieľom je mužstvo stabilizovať a káder postupne dopĺňať predovšetkým vlastnými odchovancami a hráčmi z dorastu, ktorí dostávajú čoraz viac príležitostí. Zároveň chceme našou hrou opäť prilákať fanúšikov na štadión.
Príkladom môže byť výkon proti Ľuboticiam. Mužstvo navyše doplnil skúsený Vladimír Kukoľ, o ktorého kvalitách netreba pochybovať. Práve okolo takýchto skúsených futbalistov chceme postupne zabudovávať mladých hráčov zo Spišského Podhradia a blízkeho okolia.
Myslím si, že pre domáceho fanúšika môže byť najväčším lákadlom práve pohľad na vlastných mladých hráčov, ktorí dostávajú šancu po boku skúsených futbalistov. Verím, že naša hra sa bude postupne zlepšovať a na tribúny si nájde cestu čoraz viac divákov.
Skúste zhodnotiť úroveň súťaže. Kto je podľa vás favoritom?
Úroveň štvrtej ligy hodnotím veľmi pozitívne. Súťaž má vysokú kvalitu a myslím si, že niektoré popredné mužstvá by boli konkurencieschopné aj v tretej lige. Pre nás predstavuje ďalšiu výzvu a chceme sa v nej postupne stabilizovať v strede tabuľky.
Nastúpili sme už proti trom veľkým adeptom na postup – Čani, Kendiciam aj Gerlachovu. Všetko sú to veľmi kvalitné mužstvá. Keďže máme za sebou iba päť kôl, je ešte veľmi skoro a náročné vybrať jednoznačného favorita.
Ak by som však mal na základe doterajšieho dojmu označiť svoj tip na postup, bol by ním Gerlachov. Má kvalitný a dostatočne široký káder. Kendice však disponujú veľkými skúsenosťami a podceňovať nemožno ani Čaňu.