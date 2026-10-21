Problémový hráč Slavie bol vyradený z kádra. V poslednom dueli ukázal rozhodcovi prostredník

Futbalová Slavia Praha vyradila Tomáša Chorého po jeho vylúčení v sobotňajšom ligovom stretnutí s Hradcom Králové do konca jesennej časti z kádra A-tímu.
Okrem toho dostal finančnú sankciu vo výške jedného mesačného platu.
V internom disciplinárnom konaní vršovický klub tiež rozhodol, že tridsaťjedenročnému útočníkovi umožní v zime prestup do iného klubu. Pražania o tom informovali na svojom webe.
Chorý bol proti Hradci Králové v 55. minúte vylúčený za nešportové správanie. Rozhodca Ján Všetečka v zápise uviedol, že útočník smerom k nemu ukázal prostredník.
VIDEO: Vylúčenie Tomáša Chorého
Český reprezentant dostal už štvrtú červenú kartu za posledné dve sezóny.
Na pondelňajšej tlačovej konferencii pred zápasom Ligy majstrov v Istanbule proti Fenerbahce tréner Henrich Trpišovský povedal, že si Chorý za Slavii už nezahrá.
Rovnaký verdikt si olomoucký odchovanec vypočul už tento rok v máji. Predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík po Chorého excesoch v závere minulej sezóny a vylúčení v májovom nedohranom derby so Spartou povedal, že český kanonier za celok z Edenu už nikdy nenastúpi.
Spoluhráči i tréneri sa však za najlepšieho strelca minulej ligovej sezóny postavili a majiteľ klubu Pavol Tykač rozhodol, že sa do mužstva vráti.
V 11. kole najvyššej súťaže sa ale kontroverzný útočník dopustil ďalšieho prehrešku.
Chorému v Edene končí zmluva po sezóne. V hre bolo možné predĺženie kontraktu. O útočníka sa počas jesene zaujímala Plzeň, odkiaľ do Edenu v lete roku 2024 prišiel, návrat do Viktorie je ale po poslednom excese nepravdepodobný. Slavii pomohol Chorý k dvom ligovým titulom
Celá suma za hráčov mesačný plat pôjde na konto nadačného fondu Pražanov. Kluby v Česku výšku mzdy jednotlivých hráčov ani trénerov nezverejňujú.