Komisia preveruje vulgárne gesto útočníka Slavie. Potrestaný hráč žiada o okamžitý koniec

Tomáš Chorý a Ondrej Lingr.
Tomáš Chorý a Ondrej Lingr. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. okt 2026 o 07:44
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Slavia ho do konca jesene vyradila z tímu, uložila mu pokutu vo výške mesačného platu a dovolila mu odísť v zime.

Sobotňajším vylúčením slávistického útočníka Tomáša Chorého v stretnutí s Hradcom Králové sa dnes bude zaoberať disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie.

Český reprezentant dostal červenú kartu za to, že rozhodcovi Janovi Všetečkovi ukázal prostredník. Pre Chorého to bolo už štvrté vylúčenie za posledné dve sezóny.

VIDEO: Vylúčenie Tomáša Chorého

Podľa disciplinárneho poriadku Futbalovej asociácie ČR hrozí útočníkovi Slavie za pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce správanie voči delegovaným osobám zákaz činnosti na dva až šesť týždňov, výkon futbalovo prospešnej činnosti alebo pokuta až 100 000 korún.

Slavia potrestala Chorého už v stredu. Do konca jesennej časti ho vyradila z A-tímu, uložila mu pokutu vo výške jedného mesačného platu a rozhodla, že môže v zime odísť.

Tridsaťjedenročný český reprezentant sa za svoje správanie ospravedlnil a uviedol, že by rád rozviazal zmluvu v majstrovskom klube okamžite.

Tabuľka českej Chance ligy

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    Tomáš Chorý a Ondrej Lingr.
    Tomáš Chorý a Ondrej Lingr.
    Komisia preveruje vulgárne gesto útočníka Slavie. Potrestaný hráč žiada o okamžitý koniec
    dnes 07:44
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