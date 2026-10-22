Komisia preveruje vulgárne gesto útočníka Slavie. Potrestaný hráč žiada o okamžitý koniec

Sobotňajším vylúčením slávistického útočníka Tomáša Chorého v stretnutí s Hradcom Králové sa dnes bude zaoberať disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie.
Český reprezentant dostal červenú kartu za to, že rozhodcovi Janovi Všetečkovi ukázal prostredník. Pre Chorého to bolo už štvrté vylúčenie za posledné dve sezóny.
VIDEO: Vylúčenie Tomáša Chorého
Podľa disciplinárneho poriadku Futbalovej asociácie ČR hrozí útočníkovi Slavie za pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce správanie voči delegovaným osobám zákaz činnosti na dva až šesť týždňov, výkon futbalovo prospešnej činnosti alebo pokuta až 100 000 korún.
Slavia potrestala Chorého už v stredu. Do konca jesennej časti ho vyradila z A-tímu, uložila mu pokutu vo výške jedného mesačného platu a rozhodla, že môže v zime odísť.
Tridsaťjedenročný český reprezentant sa za svoje správanie ospravedlnil a uviedol, že by rád rozviazal zmluvu v majstrovskom klube okamžite.