Kráľovský Chlmec, mesto na východe Slovenska v okrese Trebišov, je centrom Medzibodrožia. Má niečo vyše 7 200 obyvateľov a silné zastúpenie maďarskej národnosti (približne 70 %).
Miestny futbalový klub FK 1927 Kráľovský Chlmec pôsobí momentálne v ARMSTAV 7. lige dospelých ObFZ Trebišov a nepočína si zle. Súťaž má len desať účastníkov, a tak sú futbalisti FK po deviatich zápasoch na druhom mieste ligovej tabuľky s rovnakým počtom bodov ako vedúce Sečovce.
Ich náskok pred tretím FK II. Rákoczi Ferenc Borša B je šesťbodový. Reprezentanti Kráľovského Chlmca osemkrát vyhrali a súperi boli úspešní iba v jednom prípade. Dosiahli skóre 28:9. Najlepším strelcom mužstva je ešte len 20-ročný Oszkár Horváth so siedmimi presnými zásahmi.
Futbal v okrese Trebišov prechádzal ťažkým obdobím. Slavoj, klub z okresného mesta, sa pred niekoľkými rokmi odhlásil z druhej ligy.
Tradičný klub dodnes nemá A-mužstvo a problémy sa prejavili v celom okrese. Našťastie, vďaka obetavým ľuďom sa darí futbal opäť vracať do povedomia fanúšikov.
Okresná súťaž sa skonsolidovala a aj napriek nízkemu počtu účastníkov má svoju kvalitu. K tomu veľkou mierou prispieva aj takmer storočný FK 1927 Kráľovský Chlmec.
Jednou z jeho výrazných opôr je aj skúsený TOMÁŠ BATTA (35). Nekompromisnému hráčovi zadných radov FK sme položili niekoľko otázok.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová cesta sa začala v Kráľovskom Chlmci, kde som postupne prešiel všetkými mládežníckymi vekovými kategóriami. Už vo veku 15 rokov som začal nastupovať za mužstvo TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, ktoré v tom čase pôsobilo ešte v 3. lige.
Celkovo som v rodnom meste odohral 17 rokov, s výnimkou jednej sezóny, počas ktorej som hosťoval v Čičarovciach, a polročného hosťovania v Strede nad Bodrogom. Po ukončení pôsobenia v Kráľovskom Chlmci viedli moje futbalové kroky do Malého Horeša a následne do Borše.
Odtiaľ som sa napokon vrátil späť do rodného mesta, tentoraz však už do novovzniknutého klubu FK 1927 Kráľovský Chlmec. V súčasnosti v klube pôsobím nielen ako hráč, ale som zároveň aj členom trojčlenného trénerského štábu, v ktorom spolupracujem s Attilom Kaškom a Kornélom Bányácskim. Prezidentom klubu sa stal Lórant Sačko, ktorý sa od samého začiatku pustil do práce naplno, za čo mu patrí naša veľká vďaka.
Ako hodnotíte účinkovanie FK v prvej polovici súťaže?
Počas leta sme odviedli obrovský kus práce, pretože sme prakticky skladali mužstvo od úplných základov. Podaril sa nám však malý zázrak – do klubu sa nám podarilo angažovať až 23 hráčov, ktorí majú skutočný vzťah k futbalu a chuť reprezentovať naše mesto. Jesennú časť hodnotíme veľmi pozitívne.
Podarilo sa nám vyhrať všetky zápasy s výnimkou stretnutia proti Sečovciam, v ktorom sme prehrali 0:4. Za jedno z najväčších pozitív považujem tréningovú dochádzku. Na jednotlivých tréningoch sa pravidelne stretáva 14 až 18 hráčov, čo nás ako realizačný tím veľmi teší. Je vidieť, že chlapci majú chuť pracovať, zlepšovať sa a spoločne niečo vybudovať.
Veľmi si vážime aj to, že v kádri máme vlastných odchovancov a hráčov z blízkeho okolia, ktorí sú ochotní reprezentovať Kráľovský Chlmec bez nároku na finančnú odmenu. V dnešnej dobe je to pomerne zriedkavé a o to viac si takýto prístup vážime. Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj naši fanúšikovia.
Na domácich zápasoch nás pravidelne podporuje 400 až 500 divákov a vo veľkom počte nás sprevádzajú aj na ihriskách súperov. Takáto podpora je pre nás obrovskou motiváciou a všetkým fanúšikom patrí veľké poďakovanie. Je krásne vidieť, že futbal v Kráľovskom Chlmci má stále silné miesto a že ľuďom na našom klube záleží.
V čom vidíte negatíva?
Ak by som mal spomenúť negatíva, tak sú to predovšetkým niektoré hracie plochy. Na druhej strane si uvedomujeme, že v niektorých obciach sa futbal po niekoľkých rokoch opäť rozbieha, a preto nebol dostatok času ani priestoru na to, aby sa ihriská dostali do ideálneho stavu.
Ako hodnotíte úroveň súťaže?
Celková úroveň súťaže je na moje prekvapenie veľmi dobrá. Nachádza sa v nej viacero kvalitných mužstiev, ktoré by podľa môjho názoru pokojne mohli účinkovať minimálne v 6. lige a určite by sa tam nestratili.
Za príklad môžem uviesť Sečovce, Plechotice, Slovenské Nové Mesto alebo Boršu B. Súťaž má teda svoju kvalitu a rozhodne ju netreba podceňovať.
Čo by ste chceli v tomto ligovom ročníku dosiahnuť?
S doterajším pôsobením mužstva sme spokojní. Za pomerne krátky čas sa chlapci dokázali spoznať, vytvorili dobrú partiu a predovšetkým začali veriť tomu, že tento projekt môže byť úspešný. To považujem za veľmi dôležitý základ do budúcnosti.
Naše ciele určite nemusíme skrývať. Chceme sa jednoznačne pobiť o postup, pretože si to toto mužstvo, naši fanúšikovia a celé mesto Kráľovský Chlmec zaslúžia. Zároveň si však uvedomujeme, že nás čaká ešte veľa práce.
Zlepšovať sa musíme najmä po kondičnej a taktickej stránke. Verím, že ak budeme pokračovať v nastavenom smere, môžeme dosiahnuť pekné výsledky.
Kto prispieva k rozvoju futbalu v meste a kde cítite najväčšiu podporu?
Chcel by som osobitne poďakovať mestu Kráľovský Chlmec, ktoré je hlavným podporovateľom nášho klubu. Veľká vďaka patrí aj Adamovi Gerimu, riaditeľovi FC Košice, ktorý celý projekt vymyslel, rozbehol a naďalej ho podporuje vo všetkých smeroch.
Poďakovanie patrí, samozrejme, aj prezidentovi klubu, celému realizačnému tímu, hráčom a predovšetkým našim fanúšikom. Bez podpory všetkých týchto ľudí by sme len ťažko dokázali za taký krátky čas vybudovať niečo, čo má dnes v Kráľovskom Chlmci takú pozitívnu energiu. Verím, že toto je len začiatok niečoho veľkého a že spoločne budeme robiť radosť celému mestu.
FK 1927 Kráľovský Chlmec tak má za sebou vydarenú jesennú časť, počas ktorej sa mu podarilo nielen vybudovať konkurencieschopné mužstvo, ale aj opäť prebudiť záujem futbalovej verejnosti.
Druhé miesto, bodová zhoda s lídrom zo Sečoviec a výrazná podpora fanúšikov sú dobrým základom do ďalšieho pokračovania sezóny. Ambície klubu sú pritom jasné – zabojovať o postup a vrátiť futbal v Kráľovskom Chlmci na vyššiu úroveň. Či sa mu podarí naplniť tieto ciele, ukáže až jarná časť súťaže.