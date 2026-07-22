Útočník si sadol na ihrisko a blokoval tréning. Chce odísť do Fiorentiny za každú cenu

Štrajkujúci útočník Tolu Arokodare prinútil trénera futbalistov Wolverhamptonu zrušiť tréning.
Nigérijský reprezentant, ktorý si chce vynútiť prestup do Fiorentiny, si podľa BBC sadol na ihrisko a odmietol odísť.
Nový tréner César Peixoto preto pondelkový tréning mužstva, ktorého súčasťou je aj kapitán českej reprezentácie Ladislav Krejčí, predčasne ukončil.
Vedenie Wolverhamptonu, ktorý na jar zostúpil z Premier League, odmietlo ponuku Fiorentiny.
Súhlasilo však s podmienkami, s ktorými prišiel Trabzonspor, no do Turecka Arokodare nechce prestúpiť.
Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Wolverhamptonu vlani z Genku za 24 miliónov libier a podpísal štvorročnú zmluvu s opciou na predĺženie.
V 38 súťažných zápasoch strelil šesť gólov. V lige sa presadil trikrát a zostupu tímu nezabránil.