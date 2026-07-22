Útočník si sadol na ihrisko a blokoval tréning. Chce odísť do Fiorentiny za každú cenu

Tolu Arokodare
Tolu Arokodare (Autor: Goals Side)
ČTK|22. júl 2026 o 19:37
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Vedenie Wolverhamptonu, ktorý na jar zostúpil z Premier League, odmietlo ponuku.

Štrajkujúci útočník Tolu Arokodare prinútil trénera futbalistov Wolverhamptonu zrušiť tréning.

Nigérijský reprezentant, ktorý si chce vynútiť prestup do Fiorentiny, si podľa BBC sadol na ihrisko a odmietol odísť.

Nový tréner César Peixoto preto pondelkový tréning mužstva, ktorého súčasťou je aj kapitán českej reprezentácie Ladislav Krejčí, predčasne ukončil.

Vedenie Wolverhamptonu, ktorý na jar zostúpil z Premier League, odmietlo ponuku Fiorentiny.

Súhlasilo však s podmienkami, s ktorými prišiel Trabzonspor, no do Turecka Arokodare nechce prestúpiť.

Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Wolverhamptonu vlani z Genku za 24 miliónov libier a podpísal štvorročnú zmluvu s opciou na predĺženie.

V 38 súťažných zápasoch strelil šesť gólov. V lige sa presadil trikrát a zostupu tímu nezabránil.

Premier League

    Tolu Arokodare
    Tolu Arokodare
    Útočník si sadol na ihrisko a blokoval tréning. Chce odísť do Fiorentiny za každú cenu
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