Štvrtoligista v pohári takmer zaskočil Trnavu. Pred súbojom s ďalším ligistom si verí

Jediným štvrtoligistom medzi 16 najlepšími mužstvami Slovnaft Cupu a zároveň už istým držiteľom Move Trophy pre najlepší amatérsky tím v pohári je TJ Slavoj Boleráz.
Aktuálne druhý celok IV. ligy ZsFZ s napätím očakával žreb osemfinále. Tréner Lukáš Vido si pred žrebom želal niekoho z trojice Slovan, Trnava a Žilina.
Napokon žreb prisúdil Bolerázu ligového súpera, ale z druhej polovice tabuľky: Skalicu.
Neskladajú zbrane
„Nie sme sklamaní, tešíme sa na zápas. Cieľom, prečo sme sa do pohára prihlásili, bolo práve to, aby sme mohli privítať ligistu. Cieľ sme splnili a samotný zápas už bude len bonusom pre hráčov,“ uviedol pre Sportnet Lukáš Vido.
V aktuálnej sezóne Boleráz vyradil v pohári aj dvoch treťoligistov, Častkovce a Námestovo. Okrem toho zdolal aj Šoporňu.
Skalica v lige naposledy vyhrala 9. augusta a už dvakrát v tejto edícii Slovnaft Cupu bola na pokraji vypadnutia.
Najprv zdolala štvrtoligové Nové Mesto nad Váhom len gólom z pokutového kopu v 85. minúte. Zápas s treťoligovým Martinom zvládla suverénne 4:1, naposledy však v Liptovskom Mikuláši uhrala bezgólovú remízu a cez druholigistu postúpila iba po penaltovom rozstrele.
Boleráz tiež vopred neskladá zbrane. „K zápasu pristúpime s maximálnou dôležitosťou. Nepôjdeme si ho len užiť, ale chceme Skalici znepríjemniť ten postup, ktorý sa od nej očakáva, ale my sa určite len tak nevzdáme,“ poznamenal tréner Boleráza.
Termín zápasu je 4. novembra o 13.00. „Je to cez týždeň, hrá sa dosť skoro, tak musím zistiť, ktorí hráči sa budú môcť uvoľniť z práce. Verím, že chalani si povybavujú dovolenky a budeme v plnej sile,“ poznamenal tréner.
Senzácia bola blízko
Jeho mužstvo sa už raz takmer postaralo o senzáciu v pohári. V sezóne 2022/2023 privítalo Trnavu a po riadnom hracom čase bol stav 1:1. Favorit napokon postúpil po penaltách.
„Dokázali sme prekvapiť Trnavu, prečo by sme nemohli Skalicu?“ položil si rečnícku otázku Lukáš Vido.
„Trnavu vtedy trénoval Mišo Gašparík, vedeli sme, akú má mužstvo kvalitu. Rozdiel v kondícii bol enormný. Našoua taktikou bolo byť v bloku, zmenili sme aj rozostavenie. Súper mal do dvadsiatej minúty dve-tri vyložené šance, ktoré náš vtedajší brankár Andrej Jedlička zneškodnil,“ spomínal na nevšedný zápas tréner štvrtoligistu.
Boleráz z ojedinelého útoku dal gól na 1:0, zaznamenal ho Marek Planeta. Ešte pred prestávkou mohol vyrovnať Martin Bukata, ktorý z priameho kopu trafil brvno.
„V druhom polčase sme neprešli za polovicu. Ale súper si z toho tlaku nevytvoril veľké šance, no potom sme si dali nešťastný vlastný gól. Pri penaltách sme nezachovali pevné nervy a vypadli sme,“ skonštatoval Vido.
Nechceli čakať na únavu
Boleráz je po 11. kole IV. ligy ZsFZ na druhom mieste. Na Dubnicu stráca už iba jeden bod, keďže minulý víkend zdolal práve lídra vysoko 5:1.
Pritom iba tri dni predtým hrali náročný zápas v pohári, v ktorom vyradili Námestovo po penaltách.
„Vedeli sme, že tá únava sa prejaví, a nechceli sme na ňu čakať. Preto sme zvolili nátlakovú hru a chceli sme ísť od začiatku do presingu. Dali sme dva góly po výborne zahratých štandardkách. Sami sme nečakali, že v 16. minúte už bude stav 3:0,“ prízvukoval tréner.
V sobotu nastúpi Boleráz v Piešťanoch, ktoré sú na piatom mieste tabuľky. „Bude to náročný zápas. Mužstvo súpera je dlhšie spolu, niektorí hráči vyrastali spolu od mládeže.
Na hrote majú nepríjemného Ľuboša Mikloviča. Uvidíme, ako to tam dopadne, ale ideme tam s cieľom získať tri body,“ uzavrel Lukáš Vido.