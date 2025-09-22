VIDEO: Bez prehry boli 60 zápasov, vyše dva roky. Liptovské derby videlo viac divákov ako zápas Niké ligy

RUŽOMBEROK. Postavenie v tabuľke nehrá rolu. Derby na celom svete majú špecifickú príchuť, každý chce v nich vyhrať.
Súboj dvoch rivalov sa hral v VI. lige Stredoslovenského futbalového zväzu, domáci tím TJ Máj Ružomberok-Černová hostil OŠK RENOP Liptovská Teplá.
„Zápasy s Liptovskou Teplou sú vždy špecifické, pretože medzi nami je veľká rivalita. Je to derby so všetkým, čo k tomu patrí,“ pre Sportnet povedal tréner TJ Máj Ružomberok-Černová Jakub Kudlička.
Domáci majú mladý tím odchovancov, za ktorý nastupujú len dvaja hráči nad 30 rokov. Za hostí hrajú viacerí skúsení hráči ako napríklad bývalý ligový futbalista Mário Almaský.
„Zápas bol veľmi náročný, pretože hostia majú nesmierne kvalitné mužstvo. Nastupujú za nich viacerí hráči, ktorí si prešli ružomberskou akadémiou,“ dodal.
Mali veľa šťastia
Favorizovaná Liptovská Teplá mala viac z hry, no viacero šancí nevyužila. Bojovní domáci čakali na svoju šancu a v 44. minúte ich po chybe v hosťujúcej obrane poslal do vedenia Matúš Kútnik.
„Musíme priznať, že sme mali veľa šťastia. Teplá svoje šance nevyužila a keď stopérovi hostí odskočila lopta, vyhrávali sme 1:0,“ hodnotil Kudlička.
V druhom polčase domáci naďalej trpezlivo bránili a čakali na svoju šancu. Po hodine hry pridal druhý gól v zápase Matúš Kútnik a domáci viedli 2:0.
„Boli sme maximálne efektívni, veď z troch šancí sme dali dva góly. Záver zápasu sme si s prehľadom uhrali, a tak sa tešíme z veľkého víťazstva,“ nadšene rozprával.
V šatni sa spievalo
Po záverečnom hvizde bolo v kabíne TJ Máj veselo. Hráči pili pivo a spievali pieseň od legendárneho Karla Gotta z roku 1966 C'est la vie.
„S Teplou sme vyhrali po šiestich rokoch, takže to bola veľká eufória. Súper neprehral 60 zápasov, vyše dva roky, takže triumf chutí skvele. Som na svojich hráčov hrdý,“ dodal.
VIDEO: Oslavy v šatni
Domáci futbalisti TJ Máj Ružomberok-Černová odchádzali z ihriska za mohutného potlesku. Ich triumf bol prekvapením.
„Zápas sledovalo viac divákov ako stretnutie Niké ligy Komárno – Žilina. Vyše päťsto divákov na zápas dedinského futbalu je fantastické číslo. Krása,“ teší sa stále len 26-ročný tréner.
Odmena pre hráčov
Prvý triumf nad rivalom od roku 2019 bude pre hráčov vzpruhou. Do ďalšieho priebehu jesennej časti.
„Pre chalanov je to odmena za poctivý prístup k tréningovému procesu.
Do šiestej ligy sme postúpili z druhého miesta, pretože Ľubeľa neprejavila záujem. Na nováčika si zatiaľ počíname veľmi dobre,“ potešil sa.
TJ Máj Ružomberok-Černová je aktuálne na treťom mieste tabuľky. Po výhre v derby stráca na lídra z Liptovskej Teplej iba bod.
„Vieme, že súper má veľkú kvalitu, ale chceme ho ponaháňať. Súťaž je ešte dlhá, ideme od zápasu k zápasu a uvidíme, na čo to bude nakoniec stačiť,“ dodal.
Prajú si Ružomberok
Futbalisti z ružomberskej mestskej časti sa v tomto ročníku predstavili aj v pohárovej súťaži Slovnaft Cup. V predkole vyradili po penaltách Švošov a v prvom kole podľahli lídrovi tretej ligy Stred z Námestova 0:4.
„Hoci výsledok je jednoznačný, bol to zaujímavý zápas. V stretnutí sme podali dobrý výkon a mohli sme streliť aj gól.
Súper nám po zápase gratuloval k dobrému výkonu, čo nás hrialo pri srdci,“ opísal.
Pohárová súťaž Slovnaft Cup je podľa neho výborná myšlienka.
„Našim snom je zápas s Ružomberkom. Sme jeho mestská časť, preto by to bolo rozhodne zaujímavé.
Keďže v prvých kolách hrajú proti sebe tímy z okolia, je to reálne. V budúcom roku spravíme všetko preto, aby sme podobný zápas u nás odohrali,“ uviedol.
Jakub Kudlička ešte donedávna hral druhú ligu za Petržalku. Nastúpil napríklad v pamätnom pohárovom súboji proti ŠK Slovan Bratislava.
„Bolo to bratislavské derby po dlhých rokoch. Škoda, že sa hralo cez Covid, a tak nemohli prísť ľudia. Aj tak však na tento zápas nikdy nezabudnem,“ zaspomínal na štvrťfinálový súboj z roku 2021, v ktorom Slovan zdolal Petržalku 5:1.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovan - Petržalka
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska hral neskôr za Oravské Veselé či Kittsee, zastavilo ho však zranenie.
„Zlomil som si horný koniec píšťaly a teraz som rok po operácii. Veľmi rád by som sa ešte vrátil na ihrisko, ale mojím prvotným cieľom je už trénerstvo,“ uzavrel tréner TJ Máj Ružomberok-Černová Jakub Kudlička, ktorý okrem mužov vedie mládežnícky tím MFK Ružomberok.