Prijali dodatočnú ponuku na postup a dve noci nespal. Po výsledkovej bombe dvíha ruky

Keď získa tretí od konca plusový bod u prvého v tabuľke, je to prekvapenie kola.
Keď však nováčik súťaže, ktorý ani nemal z vlaňajšieho druhého miesta postúpiť, uhrá remízový výsledok 3:3 na pôde tohtoročného šestnásťfinalistu Slovenského pohára, v ktorom ho vyradil až obhajca trofeje MŠK Žilina (0:5), tomu sa povie výsledková bomba.
Jedna taká vybuchla v nedeľu na Žitnom ostrove v stretnutí trinásteho kola „južnej“ piatej ligy Macron medzi prvými Kostolnými Kračanmi a štrnástym Bánovom.
O víťazstve domácich pritom nepochyboval snáď nikto, kto aspoň letmo sleduje regionálne súťaže na západnom Slovensku.
Pomohli aj druhému s tretím
Plusovým bodíkom z horúcej pôdy jasného favorita si mužstvo z konca 16-člennej súťaže určite pomohlo, no snáď ešte viac tým prehovorilo do boja o jesenný titul, keď na opačnom póle tabuľky pomohlo druhým Šuranom a aj tretím Vrábľom, ktorých strata na lídra sa nečakane skresala o dva body.
Pikantné pritom je, že v nedávnom derby zápase blízkych susedov Bánov – Šurany, ktorý sa dohrával na bánovské hody v poriadne vybičovanej atmosfére pred návštevou 665 divákov, sa pred rozhodujúcim gólom z 87. minúty na konečných 2:1 pre vtedy prvé Šurany cítili domáci, hrajúci v početnej výhode o jedného hráča, na zisk aspoň bodu.
U prvého taktika i šťastie
„V silných Kostolných Kračanoch určil náš hrajúci tréner Miloš Fehervári v nedeľu veľmi účinnú taktiku, ktorá nakoniec slávila nečakaný úspech“ začal predseda TJ Lokomotíva Bánov Jozef Homola, ktorý si plnil na ihrisku v susedstve dunajskostredskej MOL arény tradične funkciu vedúceho mužstva.
„Proti mimoriadne ofenzívnemu mužstvu sme na jeho trávniku nemohli hru otvoriť, preto sme boli miestami aj pod tlakom, ale domáci útočili do plných a naši hráči sa predbiehali v obetavosti, keď vyslovene zaskakovali jeden za druhého.
No a v neposlednom rade, vynikajúco nám zachytal brankár Mikuláš Nevolný. Kľúčové pritom bolo, že exportnou strelou do vinkla vyrovnal na polčasových 1:1 Marcel Marík.“
Kračanci dávajú v priemere vyše dva a pol góla na zápas. „Priznávam, mali sme aj šťastie, ale hráči po dlhšom čase bojovali tak, ako sa v drese Bánova patrí,“ zdôraznil 56-ročný funkcionár.
Zlatý gól najskúsenejších
Lenže v 79. minúte sa zverenci domáceho kouča Krisztiána Bogyaia dostali do vedenia 3:2.
„Tri minúty potom však poslal tréner úplne hore dvoch našich vysokých obrancov Júliusa Vargu a Ľuboša Sádeckého, aby sa tam o niečo pokúsili.“
No a v 90. minúte 37-ročný Sádecký nacentroval silnejšou ľavačkou na 34-ročnú striedajúcu brankársku dvojku s dobrým výskokom pri hlavičkovaní Patrika Ostrožlíka, ktorému zakričal 27-ročný vysunutý stopér Július Varga, aby mu loptu pustil a vyštudovaný lekár trafil pol metra nad zemou k žrdi.
„Ich brankár Vidovič sa ani nepohol a áno, o zlatý gól sa tesne pred záverečných hvizdom rozhodcu postarali traja naši najstarší hráči na ihrisku, pretože 39-ročný hrajúci tréner Miloš Fehervári nemohol nastúpiť kvôli piatich žltým kartám.“
Dodáme, že päťgólový Fehervári je spolu s Vargom najlepším strelcom mužstva.
Do jamy levovej s malou dušičkou
Tretie mužstvo od konca pritom išlo k lídrovi súťaže v poriadne oklieštenej zostave a s malou dušičkou.
„Okrem vykartovaného Feherváriho nám nečakane chýbal aj Matej Švajda, ktorý ešte na stredajšom tréningu pred zápasom povedal pred celým mužstvom, že u nás s futbalom nateraz končí, pretože je zo svojich výkonov i gólovej produkcie sklamaný.“
Skúsený 38-ročný rodák z obce pritom prichádzal pred sezónou ako najväčšia ofenzívna posila pre vyššiu súťaž, ktorá predtým strieľala góly napríklad za Nové Zámky, Šurany, Vráble, Branč, Matúšovu zem či naposledy za Dvory nad Žitavou.
„Zranený defenzívny záložník Matej Zeleňák išiel s nami iba preto, že v prípade potreby by na konci pár minút snáď aj zvládol. Nakoniec nastúpil na posledných päť minút, pretože hráči už boli doslova vyšťavení.
Dlhodobo bol zranený aj krídelník Martin Villem, s ktorým som práve včera telefonicky hovoril s tým, že sa už chce zapojiť do tréningu.
Na druhej strane som dostal SMS-ku od Mateja Petíka, ktorý musí ísť najnovšie na operáciu kolena.“
Na jar viac zápasov doma
V tejto sezóne piatej ligy sa črtá mimoriadne napínavý boj nielen o postup, ale zrejme aj o záchranu, podľa počtu vypadávajúcich.
Po trinástich kolách deväťbodoví Bánovčania nemajú na štrnástom mieste, ako nováčik, zlé vyhliadky. „Hlavne máme v tabuľke pravdy iba mínus deväť bodov, kým povedzme posledné Tvrdošovce -18, predposledné Kolárovo -12, trinásta Okoličná -11 a dvanáste Trstice -8.
Keďže v šiestom kole sme vyhoveli Dvorom nad Žitavou, aby sa hralo na ich hody u nich, v jarných odvetách máme viac zápasov doma.
Isté je, že nás na jar nečaká v boji o udržanie nič ľahké, ale v súťaži, ktorá je oproti šiestej lige oveľa ťažšia, by sme sa chceli určite udržať.“
Pred prihláškou 70 telefonátov
Pritom po minulosezónnom druhom mieste myslela Lokomotíva Bánov na zotrvanie v šiestej lige a veľké posilňovanie mužstva ani nechystala.
„Keďže jedno mužstvo v 16-člennej piatej lige chýbalo, ŠTK ho ponúkla nám. Lenže uzávierka prihlasovania bola v sobotu do polnoci a dozvedeli sme sa to v piatok ráno s tým, že v sobotu do 14. hodiny som mal záväzne oznámiť, či ponuku prijímame, alebo nie.
To sobotňajšie dopoludnie bolo pre mňa mimoriadne vypäté. Keďže som nechcel rozhodovať sám, tak som vtedy absolvoval za pár hodín asi sedemdesiat telefonátov postupne s hráčmi, vedením klubu, starostom, obecným úradom, poslancami obce a aj bývalými hráčmi.
Zo stanovísk oslovených bolo až deväťdesiat percent pozitívnych vrátane starostu obce, preto sme prihlášku nakoniec podali.
Poviem úprimne, vtedy som asi dve noci poriadne ani nespal, ale dnes v klube neľutujeme, že sme do toho išli.“
Znalí si pamätajú
Znalí veci si pritom pamätajú aj jeden krutý verdikt riadiaceho orgánu presne spred desiatich rokov, ktorý poslal práve Bánov do okresnej súťaže, pretože jeho sekretár na letnej dovolenke pozabudol a prihlášku do krajskej vtedajšej piatej ligy neposlal v daný deň do polnoci, ale až nasledujúce ráno po upozorneniach zo všetkých strán.
„Po tejto nedeli, keď sme priviezli domov cenný bod z Kostolných Kračian som zaspal po dlhej ceste zo Žitného ostrova akosi prirýchlo,“ smial sa bývalý brankár, ktorý kedysi ovládal jednu zvláštnu robinzonádu.
„Futbal robíme so srdcom, ale čo ma teraz mrzí najviac, je úbytok našich hráčov z dediny. Pokiaľ to však sledujem na širokom okolí, tak hádam až na šiestoligové Komjatice, je to podobne skoro všade. Jednoducho, piata liga sa už iba s vlastnými odchovancami hrať ani nedá.“
Ak by sa hralo 80 minút...
Napriek strastiplnému letu mal „dodatočný“ nováčik paradoxne vynikajúci vstup do vyššej súťaže. V prvom kole vyhral v súboji novicov v Okoličnej na Ostrove 3:1 a hneď nato v domácej premiére proti FC Nádszeg Trstice dokonca 4:1.
Potom však prišla až šesťzápasová šnúra prehier a v deviatom kole deľba bodov v Štúrove (1:1), kde po góle Feherváriho viedol Bánov až do 84. minúty.
„Ak by sa hral futbal iba do osemdesiatej minúty, tak by sme boli v tabuľke oveľa vyššie. Nevieme si to vysvetliť, ale o lepšie výsledky sme prišli pomerne často zhruba až v poslednej desaťminútovke. Môže to byť stratou koncentrácie, alebo úbytkom síl.
Napríklad vo štvrtom kole sme doma s Jelkou po inkasovanom góle v 88. minúte prehrali 2:3, v siedmom v Bábe 1:2 po góle z 87. minúty, doma so spomínanými Šuranmi 1:2 po rozhodnutí v 87. minúte.
V Štúrove sme mohli pritom v 70. minúte zvýšiť na 2:0, ale Matej Švajda netrafil odkrytú bránu. Bod zo Štúrova je však pre nás i tak dobrý,“ zakončil predseda bánovskej Telovýchovnej jednoty Jozef Homola, ktorý bol v nedávnych komunálnych voľbách zvolený za poslanca zastupiteľstva tri a poltisícovej obce ležiacej na dolnej Nitre, ktorá vychovala pre prvú ligu rovný poltucet futbalistov.
Dole sa priostruje
Zdá sa, že v „južnej“ piatej lige sa v jesennom finiši úsilie o čo najlepšiu pozíciu pred jarnými bojmi o záchranu poriadne priostruje.
Po sobotňajšom komárňanskom okresnom derby zápase medzi predposledným Kolárovom a trinástou Okoličnou na Ostrove sa cítia hostia dvojicou arbitrov poškodení a víkendovým videám z inkriminovaných zápasových situácií sa bežný futbalový pozorovateľ nemal ako vyhnúť.
Kto zavítal na klubovú stránku hostí a pozrel si videozáznam, dozvedel sa o stretnutí FK Kolárovo – FC Okoličná (3:2) viac.
Prezident FC Okoličná na Ostrove a bývalý druholigový futbalista Štefan Uzola pre Sportnet uviedol, že je síce realista, ale o stave v amatérskom futbale sa už nesmie iba mlčať. Jeho oficiálne vyjadrenie znie nasledovne:
„Stačilo!
Je neprijateľné, aby prácu a námahu našich hráčov ničili slabé rozhodcovské výkony, alebo ťažko pochopiteľné okolnosti ovplyvňujúce priebeh stretnutia.
Nehľadáme výhovorky, ale dôrazne odmietame, aby dvaja súperi nemali aspoň približne rovnaký meter v zápase.“
Pomôže sťažnosť na komisiu?
„Týmto informujeme verejnosť, že sme podali oficiálnu sťažnosť na Komisiu rozhodcov ZsFZ voči arbitrom z nášho sobotňajšieho zápasu v Kolárove, s dôrazom na spornú a videozáznamom doloženú činnosť hlavného rozhodcu Jána Obedu a druhého asistenta Mária Vörösa.
Možno to dnes vyznie utopisticky a mnohí sa nad tým pousmejú, ale my naďalej chceme veriť vo fair play v športe.
Ďakujeme za prejavenú podporu aj iným klubom a tento krok sme urobili v záujme prinavrátenia aspoň akej-takej spravodlivosti v regionálnom futbale na západnom Slovensku.“
Má to vôbec zmysel?
A klub od južných hraníc ešte dodáva: „Sú chvíle, keď sa človek zamyslí nad tým, či to má všetko vôbec zmysel. Dva až tri tréningy týždenne, čas, ktorý človek obetuje na úkor rodiny, víkendové cestovanie, zápasy a veľké množstvo práce, ktorú hráči a tréneri každý týždeň odvádzajú, aby sa mužstvo posúvalo vpred.
Potom príde víkend, keď všetka práca vyjde v priebehu pár minút nazmar. Po zápase v Kolárove sa už nedá len tak mlčať.
Otázniky v nás naozaj vyvolávajú výkony rozhodcov, z ktorých jeden je zamestnaný v meste domáceho mužstva a vážne pochybnosti v nás vyvolal hlavný rozhodca, v akom stave prišiel na majstrovský zápas.
Prehry k futbalu patria, najviac však bolí pocit, že mužstvo nedostalo šancu, aby sa o výsledku rozhodovalo férovo na ihrisku. Už nechceme, aby sa takéto prípady uzatvárali konštatovaním, že taký je futbal.“
Druhej strane a arbitrom dáme možnosť na prípadnú reakciu - z priestorových dôvodov - najbližšie.