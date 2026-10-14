ONLINE: TJ Kostolné Kračany - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

TJ Kostolné Kračany - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu.
TJ Kostolné Kračany - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. okt 2026 o 11:30
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Sledujte spolu s nami online prenos zo štvrtého kola Slovnaft Cupu: TJ Kostolné Kračany - MŠK Žilina.

Futbalisti tímov TJ Kostolné Kračany a MŠK Žilina dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.

Trenčín ako zástupca Niké ligy vycestuje na ihrisko piatoligistu, zápas sa začína o 14:30 h.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: TJ Kostolné Kračany - MŠK Žilina (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
14.10.2026 o 14:30
4. kolo
Kostolné Kračany
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Bláha – Lauer, Uram.
Prenos
Úvodné zostavy:

TJ Kostolné Kračany: Bénes – Bartalos, Piven, Vidovič, Pónya (C), Holík, Lénárt, Nagy, Puha, Viola, Bujka.

Náhradníci: Vidovič E. – Szamaránszki, Németh, Knesz, Kováč, Vidovič D.

Tréner: Kristián Bogyai.

MŠK Žilina: Badžgoň – Adang, Baleja, Florea, Svoboda, Traore, Faško, Albin, Narimanidze, Káčer (C), Ruiz.

Náhradníci: Tarcsi – Bzdyl, Iľko, Minárik, Hranica, Bilalović.

Tréner: Vladimír Veselý.

Rozhodca: Bláha – Lauer, Uram.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Slovnaft Cupu, v ktorom TJ Kostolné Kračany privítajú na domácej pôde MŠK Žilina.

Kostolné Kračany však už v doterajšom priebehu pohára ukázali, že ich netreba podceňovať. V predkole zvíťazili na ihrisku Holíc 4:1, následne vyradili Cífer po penaltovom rozstrele a v ďalšom kole zdolali Jelku 2:1. Najväčšiu pozornosť vzbudili v súboji s treťoligovou Šaľou. Po remíze 1:1 rozhodovali pokutové kopy, v ktorých domáci uspeli 8:7.

MŠK Žilina je však súperom z úplne inej kategórie. Šošoni vstúpili do Slovnaft Cupu presvedčivými víťazstvami. V Divine triumfovali vysoko 8:0 a v druhom kole zdolali Slovan Magura Vavrečka 5:0. V ligovej súťaži sa pohybujú na popredných priečkach a naposledy remizovali na ihrisku Ružomberka 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.
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    Spartak Myjava - MFK Ružomberok: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. online
    Spartak Myjava - MFK Ružomberok: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: Spartak Myjava - MFK Ružomberok dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)
    dnes 11:30
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