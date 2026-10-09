K záchrane im chýbal jeden gól. Káder doplnili mladíkmi a teraz kráčajú za postupom

Jarnú časť odohrali prakticky len s dorastencami. Získali len tri body za tri remízy a dali len štyri góly. Napriek tomu sa takmer udržali v súťaži, stačilo v poslednom kole prehrať o gól menej.
Po zostupe sa však futbalisti a funkcionári TJ Jednota Málinec nezosypali. Do kádra získali perspektívnych hráčov a aktuálne vedú tabuľku VI. ligy D SsFZ bez prehry.
Hetrik za osem minút
Naposledy zdolali Hajnáčku vysoko 7:1. 19-ročný Jakub Faizi zaznamenal hetrik v rozpätí ôsmich minút, skóroval v 34., 36. aj v 42. minúte.
Faizi je jeden zo štvorice hráčov, ktorí do Málinca prišli z druholigového lučeneckého dorastu. Aktuálne je najlepším strelcom mužstva. Na konte má už šesť presných zásahov.
„Nevyvíjame na hráčov tlak, ale ak sa podarí, samozrejme, chceme postúpiť,“ vravel pre Sportnet manažér klubu Peter Melich.
Málinec má po ôsmich zápasoch na konte 20 bodov za šesť výhier a dve remízy. Skóre má 23:5.
Na druhom mieste sú Čebovce, ktoré na lídra strácajú štyri body, tretia je Revúca, ktorá zatiaľ získala 13 bodov, ale odohrala o zápas menej.
Dramatický záver
„S myšlienkou omladiť káder sme sa pohrávali už dlhšie. Vlani sa nám zranilo viacero kľúčových hráčov. Išlo o dosť vážne zranenia, ktoré ich vyradili na dlhé obdobie. Dohrávali sme sezónu so šestnásťročnými a sedemnásťročnými chlapcami z dorastu,“ poznamenal manažér klubu.
Aj preto zaknihoval Málinec iba tri remízy počas celej jarnej časti. V poslednom kole nastúpili Málinčania v Detve, ktorú na konci jesene doma zdolali 4:2. Napokon prehrali 0:3 a o zostupe rozhodovala minitabuľka medzi tromi klubmi, ktoré mali zhodne 16 bodov.
„Stačilo by v Detve neprehrať o tri góly, ale len o dva, 0:2 alebo 1:3 a zachránili by sme sa,“ vysvetľoval Peter Melich.
Prišla partia z Lučenca
Cez leto angažovali z druholigového dorastu z Lučenca stopéra Mateja Kamenského, stredopoliarov Jakuba Faiziho a Samuela Olšiaka a do útoku Dominika Lacka.
„Sme radi, že sme po zostupe udržali trénera Mária Michalíka,“ zdôraznil Peter Melich.
„Po nešťastnej polsezóne si dal tréner požiadavku, že chce, aby káder ostal pokope a bol doplnený štyrmi-piatimi chlapcami. Z Lučenca prišli štyria, ktorí odmalička hrávajú spolu, čo je veľké plus. V tejto dobe je veľký problém zohnať hráčov. Teraz však v tíme vládne dobrá chémia,“ prízvukoval manažér.
Tréningová účasť bola donedávna výborná, no začal sa školský rok, mladí hráči odišli na vysoké školy a na tréning môžu prísť len v piatok.
Lacko a Faizi sa zároveň venujú aj futsalu, z Lučenca prestúpili do Levíc, takže nestíhajú ani piatkové tréningy. „Je to pre nich dosť náročné, ale sú mladí, tak ešte vládzu,“ vravel s úsmevom manažér klubu.
Záver bude náročný
Rozdiel medzi piatou a šiestou ligou je podľa neho značný. „Aj v šiestej lige sú kvalitné mužstvá, ale je ich menej. Rozdiel vidno najmä na úrovni rozhodcov a celkovej kultúry,“ povzdychol si manažér klubu.
Málinec zatiaľ stratil štyri body, keď dvakrát nečakane remizoval doma, s Haličou 2:2 a s Čebovcami 1:1.
„Spokojnosť je maximálna, ale samozrejme, trochu mrzia domáce straty bodov. V tých zápasoch sme boli jasne lepší. Pritom s Haličou sme mohli aj prehrať, vyrovnali sme v poslednej minúte z jedenástky,“ podčiarkol Melich.
Málinec čakajú do konca jesene ešte tri zápasy: v Buzitke, v Tornali a doma s Revúcou. „Myslím si, že to budú najnáročnejšie zápasy. Revúca je podľa mňa najvýraznejším ašpirantom na postup,“ skonštatoval.