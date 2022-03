Kde sa dvaja bijú, vyhrá titul tretí?

Funkcionári 1. FC Černík ale pred odvetami siahli aj do susedného Mojzesova, odkiaľ si vytiahli čiperného útočníka Maximiliána Kotlára, ktorý ešte v dorasteneckom veku za mužov Černíka v „okrese“ neraz ukázal, čoho je v útoku schopný. Tréner Jozef Chovanec ho proti Semerovu v premiére poslal do hry hneď po prestávke, za desať minút sa uviedol prvým gólom a za ďalších desať aj druhým.

„Naša prehra v Michali nad Žitavou situáciu v čele tabuľky zamotala, no stále máme náskok piatich bodov a v poslednom kole príde druhý Černík k nám,“ povie prezident TJ Družstevník Trávnica Marek Áč. „My sme ani túto zimu nejaké veľké posilňovanie mužstva nerobili, na lámanie chleba ešte len príde v ďalších kolách a ja verím, že posledné slovo nepovedali ešte ani naši hráči. Jarné vyžrebovanie máme ale naozaj ťažké, sám som zvedavý, ako to celé dopadne.“

Boj o prvé miesto môže byť naozaj ešte zaujímavý, my máme dobré vyžrebovanie a určite sa pokúsime súťaž vyhrať. Či by sme išli aj do vyššej súťaže je však otázne, pretože podmienky zväzu sú nastavené pre menšie obce dosť prísne. My totiž v budúcej sezóne dve mládežnícke družstvá dokopy asi nedáme.

Naším predsezónnym cieľom bolo skončiť do tretieho miesta, ak by sme nakoniec obsadili lepšie umiestnenie, bol by to bonus navyše,“ zakončil Ondrej Formánek, ktorý vie, že kľúčom k prekročeniu cieľa bude májový šláger 22. kola Černík – Komoča.

Tretia Komoča to myslí vážne

Prehra vedúcej Trávnice v prvom jarnom kole zahrala do karát aj tretej Komoči. „Určite áno. V aktuálnej situácii je naším cieľom v odvetnej časti pokúsiť sa zamiešať do boja o postup,“ hovorí otvorene šéf klubu a tréner v jednej osobe Július Labancz. „Z vlastných a sponzorských financií sme zrekonštruovali trávnik, ktorý znesie vysoké nároky a ak by sa nám náhodou naozaj podaril aj postup, pre obec by to bol historický úspech.“