Sme všetci blázni, ale v dobrom. Dedina trikrát po sebe postúpila a čaká ju najväčší zápas

Bude to najväčší zápas v histórii klubu. Účastník skupiny A VI. ligy SsFZ TJ Divina privíta v stredu v druhom kole Slovnaft Cupu obhajcu trofeje MŠK Žilina.
Už v pondelok bolo predaných 700 lístkov v predpredaji a organizátori očakávajú štvorcifernú návštevu.
Chcú prekonať divácky rekord
„Dúfame, že prekročíme počet divákov v zápase s Belou, ktorú sme zdolali v predkole. Na ten zápas prišlo asi 1200 priaznivcov. Teraz by sme chceli prekonať divácky rekord,“ vravel pre Sportnet vedúci mužstva Diviny Jozef Gabaj.
Výkop je naplánovaný na 17.00, ale organizátori upozorňujú, že štadión sa uzatvára už o 16.40. Parkovanie bude vzhľadom na obmedzený počet parkovacích miest zvlášť spoplatnené.
Funkcionári Diviny robia všetko pre to, aby všetko prebiehalo čo najhladšie. Pred zápasom predkola s Belou sa tvorili pred vstupom dlhé rady, teraz tomu chcú predísť nasadením viac ľudí na kontrolu lístkov.
„Všetci sa na zápas tešíme, ale niekoľko ľudí v klube má strašne veľa roboty,“ poznamenal Gabaj.
Organizácia takého zápasu stojí nemalé úsilie aj peniaze. Trenčianske Stankovce, ktoré v pohári narazili na Trnavu, mohli mať výhodu domáceho prostredia, ale zápas radšej presunuli na ihrisko súpera. Dôvodom boli práve vysoké náklady.
Aj funkcionár Diviny potvrdil, že pri takomto stretnutí treba zabezpečiť oveľa viac vecí než počas bežných zápasov v nižšej súťaži.
„Museli sme zohnať zdravotníkov, vybaviť políciu, bude tam veľa brigádnikov. Musíme postaviť lešenie pre televíziu a samozrejme pripraviť ihrisko a šatne,“ vravel Gabaj.
Lístok na zápas stojí 6 eur. „V konečnom dôsledku by sme mohli byť aj v pluse, ale dopredu to nikdy neviete. Dúfame, že sa nám podarí zarobiť na zimné sústredenie pre naše deti,“ vyzdvihol Gabaj.
Všetko vyšlo perfektne
Divina v tomto roku štartuje historicky prvýkrát v Slovnaft Cupe. Nová éra klubu sa začala pred tromi a pol rokmi, keď klub prevzalo súčasné vedenie.
Mužstvo sa za tri roky dostalo z najnižšej tretej okresnej triedy až do šiestej ligy.
„Keď sme začínali, tak sme si tak spontánne povedali, že chceme hrať pohár a do piatich rokov sa pokúsime dostať na naše ihrisko nejaký profesionálny klub. Vtedy sme netušili, že budeme musieť trikrát vyhrať súťaž a potom ešte dva zápasy,“ poznamenal Jozef Gabaj.
Divina je nováčikom VI. ligy a po troch kolách je na čele tabuľky bez straty bodu.
V predkole Slovnaft Cupu zdolala silnú piatoligovú Belú 2:0, v 1. kole vyhrala nad šiestoligistom z Novote suverénne 5:0.
„Vyšlo to perfektne. Podarilo sa nám priviesť sem ligové mužstvo v tom najkratšom možnom termíne,“ doplnil funkcionár Diviny.
Klub bude hrať v tejto sezóne aj v Prezidentskom pohári, v prvom kole privíta víťaza 7. ligy ObFZ Považská Bystrica TJ Priehrada Udiča.
Najväčšou osobnosťou Diviny je bývalý reprezentant a niekdajší hráč Žiliny Viktor Pečovský, ktorý Prezidentský pohár už raz vyhral v drese Bytče.
„Pečovský, Marek Filo a Jakub Kucej už Prezidentský pohár vyhrali a bolo by super, keby ho vyhrali znova v inom mužstve,“ poznamenal so smiechom Gabaj.
Možno budú hrdinami
Prínos Pečovského je pre klub obrovský. V Divine pôsobí od leta 2024.
„S Viktorom som sa poznal už dlhšie. Vedel som, že keď príde k nám, bude správny človek do kabíny. Sme naozaj skvelá partia, sme tak trochu blázni, ale v dobrom. Všetci si perfektne rozumieme a tú pohodu je vidieť aj na ihrisku,“ vyzdvihol vedúci mužstva.
Aj preto začali mať niektorí fanúšikovia pred zápasom so Žilinou obrovské očakávania. „Cez víkend sme vyhrali 7:0 v Kamennej Porube a ľudia si začali myslieť, že ideme vyhrať aj so Žilinou,“ vravel Gabaj.
On sám by bol spokojný, ak by jeho mužstvo prehralo so cťou. „Prajem si, aby sme dlho držali nejaký nádejný stav a aby to nebol debakel. Chceme z ihriska schádzať spokojní a chalani možno budú pre ľudí malými hrdinami,“ uzavrel Jozef Gabaj.