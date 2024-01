Let Gambie na Africký pohár národov poznačili komplikácie, hráči sa takmer otrávili

Let z gambijského hlavného mesta Banjul do Abidjanu v Pobreží Slonoviny poznačila porucha prívodu kyslíka priamo na palube.

"Skoro sme sa otrávili oxidom uhoľnatým. Ešte pol hodiny letu a boli by sme všetci mŕtvi,“ napísal na instagrame hráč Gambie Saidy Janko a pridal kritické slová na adresu vedenia Gambijského futbalového zväzu: "Je to niečo neprijateľné. Prípravný kemp sme mali v Saudskej Arábii, odkiaľ sme cez medzipristátia v Casablance a Istanbule cestovali späť do Gambie dlhých 32 hodín. Dnes sme mali cestovať do Pobrežia Slonoviny.“