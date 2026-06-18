Trnava získala ďalšiu posilu. Prichádza holandský útočník, ktorý sľubuje strieľanie gólov

Tijmen Wildeboer
Tijmen Wildeboer (Autor: Foot néerlandais)
Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 15:40
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Podpísal zmluvu do roku 2028.

/Správu aktualizujeme/

Futbalový klub FC Spartak Trnava získal holandského útočníka Tijmena Wildeboera. Podpísal zmluvu do roku 2028.

Účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti.

VIDEO: Tijmen Wildeboer po podpise zmluvy so Spartakom

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