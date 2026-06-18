Trnava získala ďalšiu posilu. Prichádza holandský útočník, ktorý sľubuje strieľanie gólov

/Správu aktualizujeme/
Futbalový klub FC Spartak Trnava získal holandského útočníka Tijmena Wildeboera. Podpísal zmluvu do roku 2028.
Účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti.
VIDEO: Tijmen Wildeboer po podpise zmluvy so Spartakom
Podpísal zmluvu do roku 2028.
/Správu aktualizujeme/
Futbalový klub FC Spartak Trnava získal holandského útočníka Tijmena Wildeboera. Podpísal zmluvu do roku 2028.
Účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti.
VIDEO: Tijmen Wildeboer po podpise zmluvy so Spartakom