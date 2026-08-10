Klub z východu obnovuje futbal po 10 rokoch. Jadro mužstva tvoria odchovanci, hovorí šéf klubu

Moldava nad Bodvou je mesto na východe Slovenska ležiace v historickom regióne Abov.
Má niečo vyše 10-tisíc obyvateľov a futbal sa tu hrá nepretržite už od roku 1919. Počas viac ako storočnej histórie sa menili názvy klubu aj súťaže, v ktorých pôsobil.
Medzi najväčšie úspechy moldavského futbalu patrí štvrťfinálová účasť v Slovenskom pohári v roku 2009 a pôsobenie v druhej lige v rokoch 2010 až 2014.
Potom však prišli roky, na ktoré by v Moldave najradšej zabudli. Mužský futbal na dlhé obdobie zmizol zo športovej mapy mesta.
Futbalová tradícia však nezanikla. Vďaka ľuďom okolo Tibora Podrackého pokračovala systematická práca s mládežou, ktorá mala jediný cieľ – vychovať vlastných hráčov pre budúce A-mužstvo.
Dnes sa táto myšlienka stáva skutočnosťou. Po takmer desiatich rokoch sa mužský futbal vracia do Moldavy nad Bodvou. Nový tím začne svoju cestu v VIII. lige, no vedenie klubu sa netají tým, že jeho ambície siahajú oveľa vyššie.
O súčasnosti aj budúcnosti moldavského futbalu hovorí riaditeľ klubu MŠK Moldava nad Bodvou TIBOR PODRACKI.
Skúste nám priblížiť, čo sa v Moldave dialo po vašom príchode.
V roku 2019 sme začínali budovať Mestský športový klub Moldava nad Bodvou ako príspevkovú organizáciu mesta Moldava nad Bodvou pod záštitou primátora mesta Slavomíra Borovského.
Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť moderný klub postavený na systematickej a dlhodobej práci s mládežou. Dnes, po siedmich rokoch, môžeme povedať, že táto filozofia prináša svoje ovocie.
Ako dnes vyzerá moldavský mládežnícky futbal?
V súčasnosti máme zastúpenie v ôsmich mládežníckych kategóriách. Naše najmladšie prípravky pôsobia v I. lige Slovenského futbalového zväzu, žiacke družstvá reprezentujú klub v II. lige VsFZ a dorastenecké kategórie účinkujú v III. lige VsFZ.
O rozvoj viac ako 150 mladých futbalistov sa stará tím kvalifikovaných trénerov, ktorí pracujú podľa jednotnej klubovej koncepcie a metodiky Slovenského futbalového zväzu. Práve táto silná mládežnícka základňa vytvorila prirodzené podmienky na opätovné vybudovanie seniorského mužstva.
Po takmer desiatich rokoch sa vraciate na slovenskú futbalovú mapu v kategórii dospelých. Aké sú vaše ciele?
Našou filozofiou je stavať predovšetkým na vlastných odchovancoch. Chceme dať príležitosť mladým futbalistom, ktorí vyrastali v našom klube, aby plynulo prešli z dorasteneckého futbalu do mužskej kategórie a mohli reprezentovať svoje mesto pred domácimi fanúšikmi. Jadro nového A-mužstva preto budú tvoriť naši odchovanci doplnení o skúsených hráčov, ktorí sú spätí s moldavským futbalom a môžu byť prirodzenými lídrami.
Všetci vidíme, v akom stave sa dnes nachádza slovenský futbal. O to viac si uvedomujeme zodpovednosť budovať klub rozumne, bez zbytočných rizík a s dôrazom na dlhodobú stabilitu. Našou prioritou je vytvoriť seniorský tím na pevných základoch a stabilizovať ho po športovej, hráčskej, organizačnej aj finančnej stránke. Nechceme stavať na krátkodobých úspechoch, ale na poctivej práci, vlastných odchovancoch a úzkom prepojení s mestom, fanúšikmi a celou futbalovou komunitou.
Som presvedčený, že MŠK Moldava nad Bodvou má všetky predpoklady stať sa dlhodobo stabilným regionálnym klubom. Naším cieľom nie je iba dosahovať športové výsledky, ale predovšetkým vychovávať kvalitných futbalistov a dobrých ľudí, ktorí budú s hrdosťou reprezentovať svoje mesto. Práve mládež bola, je a aj naďalej bude najväčšou hodnotou nášho klubu.
Veľkou udalosťou je aj obsadenie postu trénera A-mužstva. Novým koučom sa stal 32-ročný Patrik Gracer, donedávna jedna z opôr TJ Dvorníky-Včeláre. Mužstva, ktoré v uplynulej sezóne suverénnym spôsobom postúpilo do Majstrovstiev regiónu – IV. ligy Východ.
Držiteľ licencie UEFA B pochádza zo Zemplína a futbalovo vyrastal v Trebišove. Ponuku MŠK Moldava nad Bodvou prijal s cieľom pomôcť pri obnove niekdajšej futbalovej tradície. Hoci klub čaká ešte dlhá cesta, prvé kroky naznačujú, že Moldava sa chce na futbalovú mapu Slovenska vrátiť natrvalo.
Čo vás priviedlo do Moldavy?
V klube som prakticky od jeho začiatkov. Nebolo to jednoduché. Zo začiatku sme prehrávali aj s okolitými dedinami, ale práve to ma motivovalo ešte viac. Mojím cieľom bolo dostať do Moldavy čo najšikovnejšie deti a vytvoriť prostredie, kde budú môcť napredovať. Postupne sa nám to podarilo a dnes máme veľa talentovaných futbalistov. Samozrejme, stále je na čom pracovať.
Po výbornej sezóne v Dvorníkoch-Včelároch, na ktorú nikdy nezabudnem, prišlo veľmi ťažké rozhodnutie. Klub mi dal veľa a budem mu za to vždy vďačný. Napriek tomu som cítil, že nastal čas pomôcť moldavskému futbalu.
Keď ma oslovil riaditeľ klubu Tibor Podracki s myšlienkou obnoviť mužský futbal a pokúsiť sa dostať Moldavu späť na futbalovú mapu, dlho som neváhal. Ponuku stať sa hrajúcim trénerom som prijal.
Ako vyzerá nové A-mužstvo?
Tím tvoria predovšetkým mladí odchovanci, ktorých som trénoval už v prípravkách. Doplniť ich prišli skúsení hráči, ktorí majú blízky vzťah k moldavskému futbalu. Verím, že práve spojenie mladosti a skúseností bude našou najväčšou silou.
Sme iba na začiatku spoločnej cesty. Mužstvo si ešte musí na seba zvyknúť, no každým tréningom aj zápasom sa zlepšuje. Začíname v VIII. lige, ale práve preto bude mať každý ďalší úspech ešte väčšiu hodnotu.
V príprave nastupujeme prevažne proti mužstvám zo VI. a VII. ligy a výsledky aj výkony nás povzbudzujú. Verím, že sa nám podarí postupne posúvať do vyšších súťaží. Moldavskí fanúšikovia si návrat kvalitného futbalu určite zaslúžia.
Obnovenie mužského futbalu v Moldave nad Bodvou je výsledkom niekoľkoročnej systematickej práce s mládežou. Klub nestavia na rýchlych riešeniach, ale na vlastných odchovancoch, stabilite a trpezlivosti.
Ak sa podarí naplniť víziu vedenia aj realizačného tímu, Moldava nad Bodvou môže byť v najbližších rokoch opäť klubom, o ktorom bude na východe Slovenska výrazne počuť.