Nehoda pri tréningovom centre. Hráč Hullu skončil s autom na streche, no vyviazol bez zranení

Waleský útočník Hullu Sorba Thomas mal v piatok neďaleko tréningového centra v Cottinghame nehodu, pri ktorej skončil s autom na streche.
Dvadsaťsedemročný futbalista vyviazol bez zranení, uviedol klub Premier League vo vyhlásení.
„Vieme o fotografiách, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Môžeme však všetkých fanúšikov uistiť, že Sorba neutrpěl žiadne zranenia a z vozidla vyviazol úplne bez ujmy,“ uviedol vo vyhlásení nováčik anglickej ligy, ktorého citovala agentúra Reuters.
Thomas prišiel do Hullu nedávno z druholigového Stoke City a podpísal štvorročnú zmluvu.
V minulosti pôsobil aj v Huddersfielde, Blackburne či Nantes. Za waleskú reprezentáciu nastúpil na 27 zápasov a strelil dva góly.