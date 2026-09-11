Nehoda pri tréningovom centre. Hráč Hullu skončil s autom na streche, no vyviazol bez zranení

Auto hráča Sorba Thomas.
Auto hráča Sorba Thomas. (Autor: X / Hull City News ⚫️🟠)
ČTK|11. sep 2026 o 14:55
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Za waleskú reprezentáciu nastúpil na 27 zápasov a strelil dva góly.

Waleský útočník Hullu Sorba Thomas mal v piatok neďaleko tréningového centra v Cottinghame nehodu, pri ktorej skončil s autom na streche.

Dvadsaťsedemročný futbalista vyviazol bez zranení, uviedol klub Premier League vo vyhlásení.

„Vieme o fotografiách, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Môžeme však všetkých fanúšikov uistiť, že Sorba neutrpěl žiadne zranenia a z vozidla vyviazol úplne bez ujmy,“ uviedol vo vyhlásení nováčik anglickej ligy, ktorého citovala agentúra Reuters.

Thomas prišiel do Hullu nedávno z druholigového Stoke City a podpísal štvorročnú zmluvu.

V minulosti pôsobil aj v Huddersfielde, Blackburne či Nantes. Za waleskú reprezentáciu nastúpil na 27 zápasov a strelil dva góly.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Auto hráča Sorba Thomas.
    Auto hráča Sorba Thomas.
    Nehoda pri tréningovom centre. Hráč Hullu skončil s autom na streche, no vyviazol bez zranení
    dnes 14:55
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