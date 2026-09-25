Tréner Anglicka Tuchel verí, že Kane získa Zlatú loptu. Stále sa zlepšuje, hovorí

Futbalový tréner Thomas Tuchel vyjadril presvedčenie, že Harry Kane získa tento rok Zlatú loptu.
Podľa kormidelníka anglickej reprezentácie bude kanonier o štyri roky lídrom národného tímu na majstrovstvách sveta.
Kane vsietil v minulej sezóne za „albion“ a Bayern Mníchov dokopy 73 gólov a s klubom vyhral Bundesligu, Nemecký pohár a Superpohár.
S reprezentáciou obsadil na MS tretie miesto, čo bol najlepší výsledok na tomto podujatí od titulu v roku 1966. V prípade Zisku zlatej lopty by bol prvým Angličanom od roku 2001 (Michael Owen).
„Myslím si, že to vyhrá. Viac ako 70 gólov, tri trofeje s Bayernom Mníchov, semifinále na MS aj v Lige majstrov. Stále sa zlepšuje a do svojej hry pridal fyzickosť.
Je odhodlaný vytvárať tlak a byť súčasťou každej časti zápasu. V príprave, v zakončovaní, v strede poľa aj v bránení. Je komplexný hráč,“ citovala Tuchela agentúra DPA.
„Vek nie je problém, je to iba o kvalite,“ dodal Tuchel ohľadom útočníka, ktorý bude mať v čase ďalších MS 36 rokov.
Kane je najlepším kanonierom v anglickej histórii a ak nastúpi na všetky štyri nadchádzajúce zápasy Ligy národov, vyrovná rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov (125).
„Albion“ čaká v sobotu vo Wembley v rámci A-divízie duel so Španielskom, v utorok sa predstaví v Prahe, 3. októbra v chorvátskej Rijeke a na záver asociačného termínu privíta na domácej pôde Čechov.