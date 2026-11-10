Anglicko musí riešiť zranenia v obrane. Tuchel povolal debutanta z Bournemouthu

Anglický futbalista James Hill dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie na zápasy Ligy národov proti Chorvátsku a Španielsku.
Dvadsaťštyriročného obrancu Bournemouthu povolal tréner Thomas Tuchel po tom, čo mu zo zostavy pred štvrtkovým duelom s Chorvátskom vo Wembley vypadli stopéri Marc Guehi a Ezri Konsa.
Guehi utrpel zranenie pri sobotňajšej prehre Manchestru City v Premier League na ihrisku Nottinghamu Forest. Už v pondelok povolal Tuchel obrancu Newcastlu Dana Burna.
Proti Chorvátom nebude k dispozícii ani Konsa z Arsenalu, ktorý pokračuje v individuálnom tréningovom programe.
Očakáva sa však, že do nedeľňajšieho stretnutia proti úradujúcim majstrom sveta zo Španielska v Madride bude pripravený nastúpiť.
Hill zažíva v tejto sezóne výrazný výkonnostný vzostup. V drese Bournemouthu nastúpil na 15 stretnutí a svojimi výkonmi zaujal reprezentačného trénera. O miesto v strede anglickej obrany bude súperiť s Burnom, Jarellom Quansahom a Jarradom Branthwaitom.
„Obranca Bournemouthu James Hill dostal svoju prvú pozvánku do anglickej reprezentácie.
Dvadsaťštyriročný hráč, ktorý v minulosti reprezentoval krajinu v kategóriách do 20 a 21 rokov, sa pripojil k národnému tímu pred nadchádzajúcimi zápasmi Ligy národov,“ uviedla v utorok Anglická futbalová asociácia (FA).
Zväz zároveň informoval o zdravotnom stave Konsu. „Ezri Konsa nebude vo štvrtok proti Chorvátsku vo Wembley k dispozícii, keďže pokračuje vo svojom individuálnom programe.
Neskôr v priebehu týždňa by sa však mal vrátiť do plného tréningu pred nedeľňajším zápasom v Španielsku,“ informovala FA.