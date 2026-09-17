Trabzonspor sa odhodlal k zmene trénera, mužstvo povedie skúsený Nemec

Novým trénerom futbalistov Trabzonsporu sa stal Thomas Reis. Turecký klub oznámil angažovanie nemeckého kouča na sociálnych sieťach.
Reis nahradil Fatiha Tekkeho, pod ktorého vedením Trabzonspor nevstúpil do sezóny ideálne.
Po dvoch porážkach s Ferencvárosom vypadol v 4. predkole Európskej ligy a v tureckej lige je aktuálne deviaty.
52-ročný Reis sa vracia do Turecka po polroku, do februára viedol Samsunspor. Od leta bol na lavičke Ludogorca Razgrad.
Mužstvo okolo hviezdneho kanoniera Mohameda Salaha bude pôsobiť v ligovej fáze Konferenčnej ligy.