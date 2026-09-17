Trabzonspor sa odhodlal k zmene trénera, mužstvo povedie skúsený Nemec

Thomas Reis.
Thomas Reis. (Autor: Twitter SchalkeZone | S04 News)
ČTK|17. sep 2026 o 15:43
ShareTweet0

Do Turecka sa vracia po polroku.

Novým trénerom futbalistov Trabzonsporu sa stal Thomas Reis. Turecký klub oznámil angažovanie nemeckého kouča na sociálnych sieťach.

Reis nahradil Fatiha Tekkeho, pod ktorého vedením Trabzonspor nevstúpil do sezóny ideálne.

Po dvoch porážkach s Ferencvárosom vypadol v 4. predkole Európskej ligy a v tureckej lige je aktuálne deviaty.

52-ročný Reis sa vracia do Turecka po polroku, do februára viedol Samsunspor. Od leta bol na lavičke Ludogorca Razgrad.

Mužstvo okolo hviezdneho kanoniera Mohameda Salaha bude pôsobiť v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Kayla Saagerová-Beckleyová
Kayla Saagerová-Beckleyová
Bývalá americká futbalistka zomrela počas tehotenstva, pôsobila aj v Česku
dnes 17:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Trabzonspor sa odhodlal k zmene trénera, mužstvo povedie skúsený Nemec