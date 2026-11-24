Konfrontácie amatérov s profesionálmi, nezameniteľná atmosféra dedinského futbalu, veľké kluby na malebných ihriskách. Pohárové zápasy skrátka majú svoje čaro.
Vo Francúzsku je to však úplne iný level – už viac ako šesť dekád sa totiž vo Francúzskom pohári môžu zúčastniť aj kluby zo zámorských území.
Zámorské dobrodružstvá
Do pohára sa okrem tímov z Francúzska hlásia aj kluby aj z deviatich zámorských území. Z Ameriky a z karibskej oblasti sú to Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon. Z oblasti Indického oceánu sú to Réunion a Mayotte a z Oceánie Nová Kaledónia a Francúzska Polynézia (Tahiti).
Zámorské kluby sa prvý raz objavili v pohári v roku 1961 a o trinásť sezón neskôr dosiahli prvý míľnik: Golden Star z Martiniku sa stal prvým účastníkom zo zámorskej oblasti, ktorý vyradil klub z Francúzska.
Prvým zámorským klubom, ktorý to dotiahol až do šestnásťfinále, bol ASC Le Geldar de Kourou z Francúzskej Guyany v sezóne 1988/89.
Prednedávnom, v sezóne 2019/2020, tento úspech zopakoval JS Saint-Pierroise z ostrova Réunion, ktorý cestou do najlepšej tridsaťdvojky vyradil až tri kluby z kontinentálneho Francúzska.
O sezónu neskôr sa medzi najlepších 32 tímov dostal aj Club Franciscain z Martiniku, ktorý sa stal tretím zámorským klubom s takýmto úspechom.
Do Francúzskeho pohára sa v uplynulom desaťročí pravidelne prihlasovalo viac ako sedemtisíc klubov ročne, z toho približne tristo zo zámorských oblastí.
Kluby z vyšších súťaží sa zapoja do pohárových bojov až v neskorších kolách, ale teoreticky, ak by sa klub z najnižšej súťaže chcel dostať až do finále, musel by prejsť cez 14 kôl.
VIDEO: Gól zo zápasu Tefana - Thionville
Bez inkasovaného gólu
V súčasnom systéme môžu kluby z Francúzska dostať súperov zo zámorských oblastí v siedmom a ôsmom kole. Záujemcovia o prípadný výjazd sa musia prihlásiť na zväze a spomedzi nich sa žrebujú súperi tých zámorských klubov, ktoré sú ešte v hre.
Náklady na letenky a ubytovanie hradí Francúzsky futbalový zväz.
Ak sa klub zo zámorskej oblasti dostane až medzi 64 najlepších tímov v pohári, už nemôže hrať na domácom ihrisku, ale musí cestovať za súperom do Francúzska. Aj v tomto prípade však hradí náklady zväz.
Zámorské výjazdy môžu byť pre menšie kluby skvelou príležitosťou na netradičný tímbuilding a cestovateľský zážitok.
Klub zo 43-tisícového mestečka Thionville neďaleko nemeckých a luxemburských hraníc za ostatné štyri sezóny si zahral v zámorí až trikrát.
US Thionville Lusitanos zažíva svoje zlaté obdobie: v sezóne 2021/22 hral ešte v druhej regionálnej lige, čo je celkovo siedma najvyššia súťaž, a v súčasnosti figuruje v Ligue 3, teda v tretej najvyššej súťaži.
Pod vedením trénera Juliena Francoisa za päť rokov postúpil štyrikrát. Spestrením tohto mimoriadne úspešného obdobia boli až tri zámorské dobrodružstvá.
Mužstvo v sezóne 2023/2024 cestovalo v 7. kole pohára do Novej Kaledónie, kde zdolalo Hienghéne Sport 4:0.
V nasledujúcom ročníku v 8. kole vycestovalo do Francúzskej Guyany, kde zvíťazilo nad tamojším celkom Étoile de Matoury 2:0.
V aktuálnom ročníku, znovu v 7. kole, bolo ich destináciou Tahiti, kde vyhrali nad AS Tefana 4:0.
Hráči strávili 78-tisíc kilometrov na cestách, čo zodpovedá takmer dvojnásobku obvodu Zeme.
Iniciatíva prišla od hráčov
Ich poslednú cestu detailne zdokumentovala regionálna stránka Moselle.tv. Futbalisti cestovali na Tahiti s prestupom v San Franciscu. Samotná cesta trvala takmer 24 hodín a hráči sa museli popasovať s 11-hodinovým časovým posunom.
Aj preto mohli v dejisku zápasu stráviť takmer týždeň. Trénovali v nádhernom prostredí, kochali sa výhľadom na palmy a oceán, užívali si jazdu na motorových člnoch a vyskúšali si aj šnorchlovanie.
Napriek rôznym pokušeniam však nezabudli na to, že do tohto raja na zemi cestovali so športovým cieľom, ktorý nakoniec bez problémov splnili.
Pôvodný nápad prihlásiť sa do žrebovania o zámorské výjazdy prišiel od hráčov. „Iniciatíva prišla od nich. Navrhli mi, či by sme sa nemohli uchádzať o takúto príležitosť cestovať do zámorských oblastí. Súhlasil som, lebo som si myslel, že to je fantastické dobrodružstvo. Niečo, na čo budú spomínať do konca života,“ uviedol pre Sofoot.com prezident klubu Francois Ventrici po prvom zámorskom výjazde.
Vtedajší krajný obranca Vincent Collet bol zo zážitku úplne nadšený. „Ani som nevedel, že takéto niečo je možné. Nie som si istý, či by som mal našetrené peniaze na takúto dovolenku. Asi pošlem zväzu ďakovnú správu,“ smial sa.