Brankár Thibaut Courtois sa stal ďalšou oporou Realu Madrid, ktorá sa v posledných dňoch dohodla so slávnym klubom na predĺžení zmluvy.
Belgický gólman podpísal kontrakt do júna 2028, pričom jeho súčasná zmluva mala vypršať po skončení tejto sezóny. Oznámili to predstavitelia Realu.
V priebehu uplynulých troch dní spojili svoju budúcnosť s madridským veľkoklubom aj francúzsky stredopoliar Aurélien Tchouaméni a turecký ofenzívny talent Arda Güler.
Obaja podpísali s Realom zmluvy zhodne do roku 2032. Courtois pôsobí v Reale od roku 2018, keď prišiel z londýnskej Chelsea.
V drese „bieleho baletu“ dosiaľ odchytal 348 súťažných zápasov.
S tímom získal okrem iného dva triumfy v Lige majstrov, tri ligové tituly, Španielsky pohár a zlato na majstrovstvách sveta klubov.