Vyhlásili tri dni smútku. Úmrtie hráča Tenerife začala vyšetrovať polícia

Vedenie španielskeho futbalového klubu CD Tenerife uviedlo, že umožní fanúšikom rozlúčiť sa s Jesusom de Miguelom. V sobotu 7. novembra sa uskutoční omša na štadióne Heliodora Rodrigueza Lopeza.
Pohreb za účasti hráčov, realizačného tímu a vedenia klubu sa uskutoční v Navahermose, jeho termín známy zatiaľ nie je.
Rodné mesto de Miguelovej rodiny vyhlásilo trojdňové obdobie smútku. Tridsaťročný španielsky útočník zomrel na následky tvrdej zrážky s brankárom Andorry Jesusom Owonom.
Ten ho knokautoval na polovici ihriska pri ďalekom výbehu z brány. De Miguel dostal kolenom do hrudníka a hráči súpera aj jeho spoluhráči okamžite privolali na pomoc záchranárov.
VIDEO: Zrážka De Miguela s brankárom
Po krátkom ošetrení ho naložili do sanitky, v ktorej sa mu podľa španielskych médií zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii napokon v nemocnici napokon svoj boj o život po niekoľkých hodinách prehral. Duel druhej španielskej La Ligy nedohrali.
Španielska polícia začala v súvislosti s úmrtím de Miguela vyšetrovanie vo veci možného neúmyselného zabitia. Do vyšetrovania sa zapojí aj prokuratúra, informoval denník AS.
Jose Luis Sanchez-Jauregui, hlavný prokurátor v Santa Cruz de Tenerife, však považuje za „veľmi nepravdepodobné“, že by sa v súvislosti so smrťou futbalistu začalo trestné stíhanie.
Dôvodom je skutočnosť, že k incidentu došlo počas zápasu, pričom je potrebné počkať na rozhodnutie športových orgánov, najmä disciplinárnej komisie.
Prokurátor poukázal na dlhodobo ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu, podľa ktorej zranenia utrpené v športovom prostredí nie sú trestne postihnuteľné – s výnimkou prípadov, keď dôjde k napadnutiu jedného hráča druhým v čase, keď je hra prerušená. Informovala agentúra DPA.