Prvý zápas bez zosnulého spoluhráča zvládli víťazne. Po góle prišlo gesto, ktoré dojalo

Španielsky futbalový klub CD Tenerife si v nedeľu uctil pamiatku zosnulého Jesusa de Miguela.
Tím odohral svoj prvý zápas od šokujúcej smrti 30-ročného útočníka a v dueli druhej najvyššej španielskej súťaže zdolal Ceutu 2:0.
Stredopoliar Nacho Gil po strelení prvého gólu domáceho mužstva krátko pred polčasovou prestávkou zdvihol nad hlavu dres zosnulého futbalistu.
Pred zápasom mali hráči Tenerife i Ceuty oblečené dresy s nápisom „Navždy v našich spomienkach“.
V stredovom kruhu následne venovali zosnulému hráčovi minútu ticha. Na zadnej strane všetkých dresov bolo uvedené meno de Miguela s jehom číslo 9.
Po rozcvičke položil kapitán Tenerife Enric Gallego dres Jesusa de Miguela na trávnik a spoluhráči sa okolo neho zhromaždili. V 9. minúte stretnutia sa hra na chvíľu zastavila.
Keď Gil po svojom góle v 40. minúte dostal do rúk dres Jesusa de Miguela, bolo na ňom badať silné emócie.
Neal Viereck neskôr spečatil víťazstvo domácich 2:0. Tenerife dosiahlo prvú ligovú výhru od septembra.
Ako ďalej informovala agentúra AP, pri bráne číslo 9 na štadióne Heliodora Rodrigueza Lopeza v Tenerife vznikla nástenná maľba s podobizňou de Miguela. Fanúšikovia tam po jeho smrti kládli kvety, šály a zapaľovali sviečky.
Jesus de Miguel zomrel 3. novembra. Deň predtým v závere zápasu s FC Andorra sa tvrdo zrazil so súperovým brankárom Jesusom Owonom, ktorý vybehol ďaleko za hranicu pokutového územia.
De Miguel utrpel po zrážke zástavu srdca a neskôr zomrel v nemocnici. Predbežná pitevná správa uvádza ako príčinu smrti „poranenie hrudníka spôsobené nehodou“.
Owono inkasoval po zrážke s de Miguelom červenú kartu a neskôr dostal dištanc na 12 zápasov.
Prostredníctvom svojho klubu zverejnil vyhlásenie, v ktorom vyjadril ľútosť a vyslovil sústrasť rodine de Miguela.
Španielska polícia začala vyšetrovanie vo veci možného usmrtenia z nedbanlivosti. Podľa španielskych zákonov podliehajú úmrtia z neprirodzených príčin, vrátane nehôd, súdnemu vyšetrovaniu, hoci prokurátori uviedli, že začatie trestného stíhania je nepravdepodobné.
Tréner Andorry Carles Manso vo štvrtok povedal, že bude na Owonovi, kedy sa bude cítiť pripravený opäť hrať.