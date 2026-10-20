Bývalý tréner United vysvetlil, prečo musel zakročiť proti Ronaldovi: Sklamal tím aj mňa

Bývalý tréner Manchestru United Erik ten Hag poodhalil dva roky po konci na lavičke „červených diablov“ zákulisie svojho pôsobenia a odchodu z klubu.
V rozhovore pre The Athletic spomenul porušené sľuby zo strany vedenia či dôvody, prečo musel zakročiť proti Cristianovi Ronaldovi.
V predvečer finále FA Cupu v roku 2024 proti Manchestru City sa zdalo, že Holanďan príde o svoj post.
Na verejnosť sa totiž dostali správy o rokovaniach United s potenciálnymi nástupcami. Boli medzi nimi súčasný tréner Anglicka Thomas Tuchel či aktuálny kouč Tottenhamu Roberto De Zerbi. Víťazstvo 2:1 však viedlo k zmene postoja vedenia United.
Sľuby nedodržali
O dva týždne neskôr klub aktivoval počas jeho dovolenky na Ibize klauzulu o predĺžení o ďalší rok.
„Sľúbili mi lojalitu, sľúbili mi podporu, sľúbili komunikáciu a že sa zosúladíme. Hovorili sme o problémoch. Sľuby nedodržali,“ prezradil Ten Hag.
Jedným z týchto sľubov bolo podľa Ten Haga udržanie Scotta McTominaya, ktorý v tej sezóne strelil 10 gólov. Vedenie United ho neskôr v lete pustilo do Neapola.
Ten Hag mal pocit, že pred hráčmi musí hrať úlohu „zlého policajta“, aby presadil svoje pravidlá.
Zároveň však musel vyberať hráčov, o ktorých si myslel, že budú vyhrávať zápasy. Podobná situácia nastala aj v prípade Cristiana Ronalda.
Portugalčan sa totiž v auguste 2021 vrátil na Old Trafford, aby v klube absolvoval svoje druhé pôsobenie. Podľa Ten Haga, ktorý prebral mužstvo v apríli 2022, sa Ronaldo nezúčastňoval tréningov a keď už trénoval, nedosiahol požadovanú úroveň výkonov.
Po prehre 0:4 s Brentfordom v auguste 2022 absolvoval len dve z troch naplánovaných kôl neslávneho behu, ktorý Ten Hag nariadil svojim hráčom.
Nebehal ani s loptou a ani bez nej
„Konfrontoval som ho s tým. Mnohokrát som mu hovoril, že všetci chcú pracovať pre neho, aby ho dostali do správnej pozície.
On sa však nedokázal dostať do pokutového územia a preto nemohol ani skórovať. Nebol toho schopný. Nebehal ani s loptou a ani bez nej.
Dôvodom bolo to, že sa na to nepripravil. Sklamal tím a sklamal aj mňa, pretože sme s ním mali plány.
Odletel som do Portugalska, aby som s ním pred príchodom do United prebral, čo je mojím cieľom. Veľmi som ho rešpektoval. V tom čase som však ako tréner musel urobiť racionálne rozhodnutie,“ uviedol Ten Hag.
Ich vzťah sa rýchlo pokazil. Ronaldo odmietol nastúpiť ako striedajúci hráč v októbrovom zápase proti Tottenhamu a následne portugalský reprezentant verejne skritizoval klub v televíznom rozhovore.
Ronaldove druhé pôsobenie v United sa následne skončilo po vzájomnej dohode.