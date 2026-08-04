Tím vyradený Slovanom môže posunúť zápas. Dorazil neskoro pre problémy s dokladmi

Prvý zápas 3. kvalifikačného kola Európskej ligy 2026/2027 medzi severoírskym klubom Larne FC a gruzínskym FC Iberia 1999 Tbilisi možno posunú o 24 hodín.
Hostia totiž nemohli v pondelok v Severnom Írsku pre problémy s dokladmi súvisiacimi s ich letom.
Pravidlá Európskej futbalovej únie (UEFA) zmieňujú, že na takýto súboj nesmie tím prísť neskôr ako minimálne 24 hodín pred jeho začiatkom. To sa v tomto prípade nepodarí naplniť, keďže Iberia do dejiska pricestovala až v utorok.
Podľa pôvodných plánov sa má začať hrať v utorok o 21.00 h SELČ. Otázne je, či príde k posunu na stredu alebo nie.
UEFA záležitosť rieši, no zatiaľ nedospela k rozhodnutiu a pôvodný čas začiatku duelu platí. To sa však môže zmeniť.
Odveta sa uskutoční v Tbilisi v utorok 11. augusta. Úspešnejší tím z týchto meraní síl sa si v play-off EL nastúpi proti škótskemu Glasgowu Rangers alebo poľskej Jagellonii Bialystok. Zdolaný tím sa "presunie do play-off Európskej konferenčnej ligy.
Gruzínska Iberia Tbilisi prehrala v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov so slovenským šampiónom ŠK Slovan Bratislava.