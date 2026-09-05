Košice získali posilu z Anglicka. Stal sa našou prioritou číslo jeden, hovorí športový riaditeľ

Taylor Moore
Taylor Moore (Autor: FC Košice - oficiálna stránka)
TASR|5. sep 2026 o 16:44
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Premiéru v novom drese by mal absolvovať v domácom zápase.

Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 29-ročný anglický obranca Taylor Moore. K účastníkovi Niké ligy prišiel po pôsobení v Bristol Rovers FC.

Premiéru v novom drese by mal absolvovať v nedeľňajšom domácom zápase proti Banskej Bystrici (od 17.00 h).

Košický klub sa rozhodol posilniť defenzívne rady po tom, čo Ján Krivák v auguste odišiel do Podbrezovej.

„Keď sa Taylor so svojím predchádzajúcim klubom dohodol na ukončení zmluvy, veľmi rýchlo sa stal našou prioritou číslo jeden.

V tejto fáze prestupového obdobia je mimoriadne náročné získať hráča jeho kvalít a skúseností bez nutnosti zaplatiť prestupovú čiastku.

O to viac nás teší, že sa nám jeho príchod podarilo úspešne dotiahnuť bez prestupového poplatku,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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