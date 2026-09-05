Košice získali posilu z Anglicka. Stal sa našou prioritou číslo jeden, hovorí športový riaditeľ

Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 29-ročný anglický obranca Taylor Moore. K účastníkovi Niké ligy prišiel po pôsobení v Bristol Rovers FC.
Premiéru v novom drese by mal absolvovať v nedeľňajšom domácom zápase proti Banskej Bystrici (od 17.00 h).
Košický klub sa rozhodol posilniť defenzívne rady po tom, čo Ján Krivák v auguste odišiel do Podbrezovej.
„Keď sa Taylor so svojím predchádzajúcim klubom dohodol na ukončení zmluvy, veľmi rýchlo sa stal našou prioritou číslo jeden.
V tejto fáze prestupového obdobia je mimoriadne náročné získať hráča jeho kvalít a skúseností bez nutnosti zaplatiť prestupovú čiastku.
O to viac nás teší, že sa nám jeho príchod podarilo úspešne dotiahnuť bez prestupového poplatku,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.