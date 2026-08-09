Fanúšikov zlé obdobie nezlomilo. Prešovu znechutil domácu premiéru bývalý hráč

Druhá najvyššia návšteva v histórii druhej ligy potvrdila, že napriek expresnému pádu z prvej do druhej ligy a známym problémom, prešovskí fanúšikovia na svoj Tatran nezanevreli.
Ani ich celozápasové povzbudzovanie však nedotlačilo mužstvo k víťaznej domácej premiére v novej druholigovej sezóne a spokojnejší boli po remíze 1:1 hostia z druhého Tatrana, ktorí si na Liptov odviezli cenný bod.
„Veril som, že ich príde aspoň toľko, lebo mesto futbalom stále žije. Ani ľudí a ani nás nezlomilo obdobie, akým sme si prešli a stále prechádzame. Všetci dúfame a pevne veríme, že sa vzchopíme a všetko bude dobré,“ komentoval takmer troj a pol tisícovú návštevu prešovský stopér Jozef Menich.
Súboj dvoch tímov, ktoré si v úvodných dvoch kolách pripísali dve víťazstvá, priniesol zaujímavý zápas, v ktorom sa body napokon spravodlivo delili. V prvom polčase každé z mužstiev malo pasáže, v ktorých svojho súpera prevýšilo, ale ani na jednej ani na druhej strane sa ofenzíve nedarilo vo finálnej fáze a diváci sa gólu nedočkali.
Jeden gól z veľkého tlaku nestačil
Vstup do druhého polčasu vyšiel lepšie domácim. Už po troch minútach zahrali z rohu podľa trénera Erika Havrilu nacvičený signál, keď center Michala Sipľaka na prednú tyčku podvihol hlavou Patrik Šimko a loptu si na päťke našiel Martin Regáli a poslal Prešov do vedenia.
Tlak pokračoval a po necelých ôsmich minútach druhého polčasu sa blysol brankár hostí Adrián Slančík, keď dvakrát v priebehu necelej minúty vychytal domáceho Daniela Suchého. Najprv, keď sa pre ním ocitol po chybe v rozohrávke úplne sám a potom aj pri voleji spoza šestnástky, ktorý parádnou robinzonádou vyrazil na roh.
„Nie sme spokojní, mali sme viac šancí ako Liptovský Mikuláš a najmä po góle sme tam mali šance na to, aby sme to zavreli na 2:0. Niektoré sme zahodili sami, jednu tam bravúrne vychytal brankár Slančík a to bola asi tá rozdielová vec, ktorá napokon rozhodla o tom, že sme dnes nevyhrali a berieme len bod,“ priznal po zápase strelec prešovského gólu Regáli.
Namiesto uzavretia zápasu prestali hrať
Po hodine hry sa obraz diania na ihrisku zmenil. Obaja tréneri prestriedali a kým hosťujúcemu Marekovi Petrušovi priniesli striedania oživenie a napokon aj vyrovnanie, domáci Erik Havrila priznal, že jeho mužstvo naopak prestalo hrať.
„Šesťdesiat minút spokojnosti, vychádzalo nám, čo sme chceli, otvárali sme si priestory a napokon strelili gól po nacvičenej štandardke. Mali sme aj šance na dva či tri nula, ale potom sme sa nepochopiteľne zatiahli, boli sme nepresní. Súper zmenil systém a nevedeli sme na to zareagovať. To to si musíme vykomunikovať,“ povedal Havrila po zápase.
Podobne to videl aj Menich. „Určite nie sme spokojní, chceli sme vyhrať, chceli sme tri body a veľmi nás mrzí, že sme opäť raz po strelenom góle prestali hrať a akoby len čakali na koniec. Stratili sme 25 či 30 minút, dostali sme gól a hoci sme potom opäť chceli dať gól, už sa to nepodarilo,“ povzdychol si.
Čakali to a predsa inkasovali
Nepochopiteľný výpadok v hre Prešova po skvelom úvode druhého polčasu dokumentovala aj situácia, ktorá predchádzala vyrovnávajúcemu gólu hostí. Prešovský záložník Ricardo Goncalves získal loptu na svojej polovici, rozbiehal rýchly protiútok, keď po pár metroch na polovici ihriska zistil, že nikto z jeho spoluhráčov ho v jeho snahe nepodporí a len bezmocne roztiahol po strate lopty ruky.
Hostia svoj tlak dvanásť minút pred koncom pretavili na vyrovnanie, keď po narážačke na pravej strane prešovskej šestnástky Adrián Macejko prestrelil z uhla brankára Adriána Knurovského.
„Urobili len to, čo robili celý zápas, zakombinovali, my sme nezachytili ich prihrávku. Hovorili sme si to aj cez polčas, že takto budú hrať a skúšať na brejkové situácie. A napriek tomu sme z toho inkasovali. O to viac to mrzí, lebo sme o tom vedeli,“ komentoval situáciu Menich.
Prešovčania sa síce po vyrovnaní opäť prebudili, ale skórovať už nedokázali. Ani Landing Sagna, ktorý sa v úplnom závere ocitol sám pred brankárom hostí, ale z uhla z prvej prestrelil bránku hostí.
Prvých desať minút ostali v šatni
„Išli sme do Prešova s tým, že chceme aspoň bod, takže z tohto pohľadu sme spokojní. Na druhej strane sme počas zápasu v niektorých fázach boli lepší a mohli sme možno aj zvíťaziť. Po inkasovanom, góle sme chceli udrieť my a skúsiť zápas otočiť. Podarilo sa nám ustáť ich šance a neinkasovať a napokon sme sa dočkali,“ hodnotil zápas strelec vyrovnávajúceho gólu Macejko.
Mužom zápasu bol brankár hostí Slančík, ktorého výkon vyzdvihli aj domáci.
„Bolo dôležité pomôcť mužstvu a som rád, že sa mi to podarilo. Upokojili sme sa, začali znovu hrať ten kombinačný futbal, ktorý sme chceli hrať celý zápas a našťastie gól prišiel,“ komentoval svoj výkon brankár hostí.
Spokojný bol aj so získaným bodom.
„Bod zvonku je vždy dobrý, ale na druhej strane nás to možno trochu mrzí, lebo v prvom polčase sme mohli nakloniť zápas v náš prospech.
V druhom polčase sme prvých desať minút ostali viac menej v šatni, zatlačili nás. Možno to bolo aj tým, že útočili na stranu kde majú kotol a to ich hnalo. Našťastie z toho bol len jeden gól. Klobúk dole pre prešovskými fanúšikmi.
Každý si určite futbal užíva, keď sa hrá na takom peknom štadióne pred takou kulisou,“ vyzdvihol atmosféru na štadióne Slančík, ktorý rovnako ako mnohí jeho spoluhráči či tréner Petruš v minulosti obliekal aj prešovský dres.
„Prvé dva zápasy boli ťažké, nováčikovia sú vždy plní energie a nevedeli sme, čo od nich čakať. Nakoniec z bolo šesť bodov, teraz prišiel bod s bývalým prvoligistom, takže verím, že to takto bude pokračovať,“ povedal.
O budúcnosti sa ešte nerozhodlo
Prešovský Martin Regáli by bol ešte spokojnejší, keby k dvom víťazstvám na ihriskách súperov pribudlo aj tretie v prvom domácom zápase. Rovnako to vidí aj jeho spoluhráč Menich.
„Šesť bodov zvonku nás teší, lebo to boli ťažké zápasy. Všetci sme chceli dnes tri body a z toho sme sklamaní,“ priznal.
Podľa trénera Havrilu musia byť v Prešove skromní a pokorní. „Je to nové mužstvo, ktoré stále budujeme. Samozrejme na domácom štadióne sme dnes chceli uspieť. Vieme, že máme skvelých fanúšikov.
Škoda, že sme im dnes nedopriali víťazstvo. Za to, ako nás povzbudzovali, by si ho zaslúžili. Musíme každý týždeň pracovať na tom, aby sme hrali to čo chceme celých deväťdesiat minút,“ poznamenal Havrila.
Kým vstup do súťaže sa dá považovať za úspešný, nad budúcnosťou najstaršieho slovenského klubu sa ešte stále nerozjasnilo. Mesto ako majiteľ po prvej neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na predaj klubu, vypísalo novú, ktorej hlavným cieľom je získať od investora prostriedky na oddĺženie klubu. Jeho záväzky boli vyčíslené na viac ako milión eur.
Do druhej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia, Tatran rescue Capital, družstvo a J. L. Capital Partners, s.r.o. Ich ponuky už vyhodnocovala aj komisia vybraná poslancami mestského zastupiteľstva, ale ku konečnému rozhodnutiu ešte nedospela.
Podľa medializovaných informácií jedna z ponúk výrazne zodpovedala zámeru a podmienkam súťaže, komisia však našla niektoré formálne nezrovnalosti, ktoré bude musieť záujemca vysvetliť. A tak zatiaľ nebolo ani zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo pôvodne plánované na najbližšie dni.