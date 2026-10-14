Z najhoršieho sú vonku. Prešov splatil miliónové dlhy, no na kádri musí šetriť

Futbalový klub FC Tatran Prešov prešiel v uplynulých týždňoch ozdravným procesom, po ktorých sa dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia. Popri stabilizácii hospodárenia išlo ruka v ruke aj zníženie nákladov, ktoré sa dotklo aj A-mužstva.
„Keď sme do Tatrana vstupovali, prioritou bolo zachrániť klub a zabezpečiť, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Počas siedmich týždňov sa nám podarilo urobiť kroky v ekonomike aj v organizácii.
Dnes už môžeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch, ktoré zásadne menia východiskovú pozíciu Tatrana pre jeho ďalšiu budúcnosť,“ uviedol väčšinový majiteľ Tatrana Prešov Martin Korbel.
Klub mal ešte donedávna záväzky po splatnosti vo výške viac než 1,2 milióna eur a záporné vlastné imanie vyše 1,1 milióna eur. Hlavným cieľom krízového manažmentu bolo odvrátiť hrozbu konkurzu a vysporiadať záväzky s viac ako 150 veriteľmi.
Ozdravný proces sa začal koncom augusta príchodom nového majiteľa Martina Korbela. Kľúčovú úlohu pri záchrane zohrali finančné zdroje vo výške 1,4 milióna eur získané z predaja klubu a určené predovšetkým na vyplácanie veriteľov.
Výdavky na hráčsky káder sa dostali na približne tretinu pôvodnej úrovne.
„Sú to prepojené nádoby. Bez podpory ekonomiky dnes neviete urobiť konkurencieschopné mužstvo. Keď sme prišli, dostali sme jasné zadanie v rámci manažmentu znížiť náklady prevádzky, to znamená náklady na prvé mužstvo, ktoré vytvára gro nákladov.
Bolo niekoľko skupín hráčov. Hráčom z jednej z nich sa skončilo pôsobenie k 30. júnu po tom, čo im vypršal kontrakt alebo im bolo ukončené hosťovanie. V ďalšej skupine boli hráči, ktorí z rôznych dôvodov mali v zmluve uvedené, že môžu odísť v prípade vypadnutia mužstva do nižšej súťaže.
Boli sme aj s nimi v rokovaniach a snažili sa ich prehovoriť, aby tu ešte ostali, ale tvrdili, že chcú byť ligoví a mať čo najlepšiu kariéru. Boli to náročné a veľmi dlhé rokovania s hráčmi a agentmi, ale nakoniec sa rozhodli, že idú ďalej. Bola tu aj skupina hráčov, ktorých sme takpovediac zdedili, to znamená, že ich kontrakt pokračoval ďalej," prezradil športový riaditeľ Marek Fabuľa.
Do kádra prešovského A-mužstva sa dostalo deväť nových hráčov, viacerí z nich z akadémie Tatrana. Súčasťou novej športovej koncepcie je aj efektívnejší prechod odchovancov z dorasteneckého do mužského futbalu.
Prešovských fanúšikov rozhodne nepotešila utorňajšia prehra na ihrisku Čadce 0:3 v Slovenskom pohári. Pre klub je z hľadiska dlhodobej stratégie dôležitá stabilizácia, ktorá by sa mala prejaviť aj vo výsledkoch A-mužstva.
„Po zmene trénera nastal progres vo výkonnosti hráčov. Momentálne sú na nich naozaj vysoké nároky. Znášajú to dobre, no, samozrejme, nefunguje to tak, že všetko bude odrazu výborne fungovať. Všetko okolo vrátane psychiky je nastavené na víťaznú vlnu a aby mužstvo dokázalo zvíťaziť v niekoľkých zápasoch po sebe,“ poznamenal Fabuľa.