Japonský kandidát na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Kozo Tašima v piatok uviedol, že v tejto chvíli neuvažuje o odstúpení z kandidatúry, aby umožnil Francúzovi Philippovi Diallovi priamy súboj s Giannim Infantinom.
Tašima sa zaviazal obnoviť integritu svetovej futbalovej organizácie a je jedným z troch kandidátov v marcových prezidentských voľbách. Jeho súpermi sú súčasný prezident Infantino a šéf francúzskeho futbalu Diallo.
Infantino čelil kritike za svoj neúspešný plán umožniť vstup súkromných investorov do organizácie majstrovstiev sveta.
Napriek tomu má naďalej značnú podporu pri snahe získať štvrté a zároveň posledné funkčné obdobie.
Tašima: Neuvažujem o odstúpení
Diallo má podporu Európy a považuje sa za kandidáta, ktorý má väčšiu šancu zosadiť Infantina. Tašima však uviedol, že zatiaľ neplánuje odstúpiť a uvoľniť mu cestu.
„Budem hovoriť s mnohými rôznymi ľuďmi. Keďže pán Diallo má značné skúsenosti v oblasti riadenia a administratívy, mám v úmysle s ním úzko spolupracovať.
V tejto chvíli však neuvažujem o odstúpení,“ povedal novinárom podľa agentúry AFP bývalý prezident Japonskej futbalovej asociácie.
Diallo naznačil, že by sa chcel s Tašimom stretnúť a rokovať o možnosti „spojenia síl“ s cieľom zosadiť Infantina.
Tašima uviedol, že sa až do neskoršej fázy nedozvedel o Diallovom rozhodnutí vstúpiť do volebného súboja a že s ním zatiaľ priamo nehovoril.
Chcem zmeniť FIFA
Kandidatúru Francúza však privítal: „Na Philippa Dialla sa nepozerám ako na súpera. Jednoducho chcem zmeniť FIFA.
Verím, že je to človek, ktorý bude v zásade bojovať rovnakým smerom ako ja. V tomto zmysle ma povzbudzuje, že do volebného súboja vstúpil niekto ako on.“
Tašima, ktorý pôsobí v Rade FIFA, zdôraznil svoj zámer obnoviť dôveru v riadiaci orgán svetového futbalu. Základnými piliermi jeho kampane majú byť transparentnosť a integrita.
Podľa Tašimu nastal čas na zmenu
Uviedol, že Infantino od svojho nástupu do funkcie v roku 2016 „urobil niekoľko skvelých vecí“.
Udalosti súvisiace s tohtoročnými majstrovstvami sveta ho však podľa vlastných slov presvedčili, že nastal čas na zmenu.
Osobitne ho pobúrilo prekvapivé rozhodnutie FIFA zrušiť zákaz činnosti amerického hráča Folarina Baloguna po intervencii prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Do volebného súboja som nevstúpil len preto, že sa chcem stať prezidentom FIFA. Rozhodol som sa kandidovať, pretože práve z pozície prezidenta môžem FIFA zlepšiť najefektívnejšie,“ vyhlásil Tašima, ktorý v sobotu oslávi 69. narodeniny.
Japonskej futbalovej asociácii predsedal v rokoch 2016 až 2024 a v súčasnosti zastáva funkciu jej čestného prezidenta.