Infantinovi rastie konkurencia. O vedenie FIFA sa chce uchádzať bývalý šéf japonského zväzu

Bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Kohzo Tašima je podľa tamojších médií pripravený stať sa vyzývateľom Gianniho Infantina vo volebnom súboji o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Jeho kandidatúru odobrili na zasadnutí členovia JFA, 68-ročný bývalý reprezentant bol prezidentom zväzu do roku 2024 a od apríla 2015 je členom Rady FIFA.
Tašimu vo futbalových kruhoch vnímajú podľa agentúry AP ako uznávaného funkcionára, ktorý sa drží skôr v úzadí.
V často neprehľadnom svete futbalovej politiky je to pomerne nezvyčajné. Kandidáti potrebujú formálnu podporu piatich z 211 členských zväzov FIFA, ktoré budú hlasovať o poste prezidenta 18. marca v marockom Rabate.
Uchádzači musia zároveň prejsť kontrolou spôsobilosti, ktorú vykonáva trojčlenná komisia menovaná organizáciou FIFA.
Európska futbalová únia (UEFA) vyvíja úsilie nájsť kandidáta, ktorý by sa postavil proti Infantinovi, termín na podanie kandidatúry vyprší 18. novembra.
Japonec je jedným z prvých vážnych súperov Infantina odvtedy, čo šéf FIFA v júli vyvolal vo svetovom futbale rozruch plánom predať súkromným investorom podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta.
Vo štvrtok oficiálne informoval na sociálnych sieťach o svojej kandidatúre aj bývalý švajčiarsky reprezentant Ramon Vega.