Taliansky klub, v ktorom začínal Hamšík, ide do likvidácie. Hrali za neho Baggio i Guardiola

Taliansky súd v utorok nariadil likvidáciu futbalového klubu Brescia Calcio, za ktorý kedysi hrávali legendy Roberto Baggio, Andrea Pirlo či Pep Guardiola.
Bývalý slovenský reprezentant Marek Hamšík tam odštartoval profesionálnu kariéru. Je to posledný akt krízy, ktorá už v lete 2025 vytlačila tradičný klub z talianskeho profesionálneho futbalu.
V tom čase Brescia, ktorú založili už v roku 1911, nedostala licenciu na sezónu 2025/26 v tretej najvyššej súťaži - Serii C.
Prezident klubu Massimo Cellino nesplnil potrebné finančné záväzky a Talianska futbalová federácia (FIGC) následne klubu odobrala licenciu. Po 114 rokoch tak Brescia zmizla z profesionálneho futbalu.
To nasledovalo po dramatickom úpadku v priebehu niekoľkých mesiacov. Pre finančné nezrovnalosti a neuhradené platby Brescii odpočítali body v Serii B a následne zostúpila.
V pozadí boli peniaze, ktoré použili na pokrytie platov a daní, ale neskôr sa ukázalo, že neexistujú.
Nariadenou likvidáciou sa začína oficiálny koniec klubu. Podľa medializovaných správ jeho dlhy dosahujú takmer 20 miliónov eur.
Brescia bola desaťročia jedným z tradičných mien v talianskom futbale. Okrem Baggia, Pirla a Guardiolu hrali za klub aj Gheorghe Hagi, Luca Toni a Alessandro Altobelli.
Severotalianske mesto neďaleko Milána má teraz nový profesionálny klub Union Brescia, ktorý sa v prebiehajúcej sezóne zameriava na postup zo Serie C do Serie B.
Čo sa stane s historickým názvom Brescia Calcio, zostáva nejasné, informovala agentúra dpa.