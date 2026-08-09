Taliani oznámili kultúrnu revolúciu. Vo futbalovom zväze bude pôsobiť prvá žena

Diana Bianchediová
Diana Bianchediová (Autor: TASR)
ČTK|9. aug 2026 o 12:30
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Naposledy pôsobila ako viceprezidentka Talianskeho olympijského výboru.

V realizačnom tíme talianskej futbalovej reprezentácie bude prvýkrát v histórii pôsobiť žena, navyše žena, ktorá nepochádza z futbalového prostredia.

Taliansky zväz FIGC vymenoval dvojnásobnú olympijskú šampiónku v šerme Dianu Bianchediovú do funkcie takzvaného vedúceho delegácie, ktorú po krachu Talianska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta opustil niekdajší slávny brankár Gianluigi Buffon.

O netradičnej voľbe informoval predseda FIGC Giovanni Malago v rozhovore pre list Gazzetta dello Sport.

Rozhodnutie označil za "kultúrnu revolúciu", zdôraznil ale, že sa Bianchediová teší medzinárodnej prestíži a dôveryhodnosti a má rozsiahle športové a akademické zázemie.

Bianchediová získala s talianskymi fleretistkami zlaté medaily v súťaži družstiev na olympijských hrách v Barcelone 1992 a v Sydney 2000.

Naposledy pôsobila ako viceprezidentka Talianskeho olympijského výboru. Šesťdesiatpäťročná športovkyňa je vyštudovaná lekárka a má okrem iného aj magisterský titul v odbore športového manažmentu.

FIGC tak pokračuje v prestavbe realizačného tímu po tom, ako Taliansko ako štvornásobný šampión prišlo o účasť na finálovom turnaji MS tretíkrát za sebou. Staronovým trénerom sa pred necelými dvoma týždňami stal Roberto Mancini.

Reprezentácie

Diana Bianchediová
Diana Bianchediová
Taliani oznámili kultúrnu revolúciu. Vo futbalovom zväze bude pôsobiť prvá žena
dnes 12:30
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