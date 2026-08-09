Taliani oznámili kultúrnu revolúciu. Vo futbalovom zväze bude pôsobiť prvá žena

V realizačnom tíme talianskej futbalovej reprezentácie bude prvýkrát v histórii pôsobiť žena, navyše žena, ktorá nepochádza z futbalového prostredia.
Taliansky zväz FIGC vymenoval dvojnásobnú olympijskú šampiónku v šerme Dianu Bianchediovú do funkcie takzvaného vedúceho delegácie, ktorú po krachu Talianska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta opustil niekdajší slávny brankár Gianluigi Buffon.
O netradičnej voľbe informoval predseda FIGC Giovanni Malago v rozhovore pre list Gazzetta dello Sport.
Rozhodnutie označil za "kultúrnu revolúciu", zdôraznil ale, že sa Bianchediová teší medzinárodnej prestíži a dôveryhodnosti a má rozsiahle športové a akademické zázemie.
Bianchediová získala s talianskymi fleretistkami zlaté medaily v súťaži družstiev na olympijských hrách v Barcelone 1992 a v Sydney 2000.
Naposledy pôsobila ako viceprezidentka Talianskeho olympijského výboru. Šesťdesiatpäťročná športovkyňa je vyštudovaná lekárka a má okrem iného aj magisterský titul v odbore športového manažmentu.
FIGC tak pokračuje v prestavbe realizačného tímu po tom, ako Taliansko ako štvornásobný šampión prišlo o účasť na finálovom turnaji MS tretíkrát za sebou. Staronovým trénerom sa pred necelými dvoma týždňami stal Roberto Mancini.