Futbalisti Lazia nepremenili dve penalty. Súpera deklasovali na jeho pôde a sú na čele

Futbalisti Lazia sa tešia z gólu.
Futbalisti Lazia sa tešia z gólu. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|27. okt 2026 o 20:50
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Inter Miláno na druhej priečke stráca tri body, ale odohral o zápas menej.

Futbalisti Lazia Rím si pripísali piate víťazstvo v rámci Serie A za sebou a v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže sú stále nezdolaní.

V utorkovom dueli 9. kola zvíťazili na pôde Sassuola 6:2. Domáci dohrávali od 31. minúty o desiatich po červenej karte Kristiana Thorstvedta za stavu 3:1 pre hostí.

Hráči Lazia, ktorí priebežne vedú tabuľku, ešte k tomu nepremenili dva pokutové kopy. Inter Miláno na druhej priečke stráca tri body, ale odohral o zápas menej.

Serie A - 9. kolo:

US Sassuolo - Lazio Rím 2:6 (2:4)

Góly: 7. Thorstvedt, 43. Esposito - 55. a 65. Noslin, 2. Taylor, 13. Isaksen, 16. Floriani, 45.+1 Zaccagni. ČK: 31. Thorstvedt (Sassuolo)

Tabuľka Serie A

Serie A

    Futbalisti Lazia sa tešia z gólu.
    Futbalisti Lazia sa tešia z gólu.
    Futbalisti Lazia nepremenili dve penalty. Súpera deklasovali na jeho pôde a sú na čele
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