Futbalisti Lazia nepremenili dve penalty. Súpera deklasovali na jeho pôde a sú na čele

Futbalisti Lazia Rím si pripísali piate víťazstvo v rámci Serie A za sebou a v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže sú stále nezdolaní.
V utorkovom dueli 9. kola zvíťazili na pôde Sassuola 6:2. Domáci dohrávali od 31. minúty o desiatich po červenej karte Kristiana Thorstvedta za stavu 3:1 pre hostí.
Hráči Lazia, ktorí priebežne vedú tabuľku, ešte k tomu nepremenili dva pokutové kopy. Inter Miláno na druhej priečke stráca tri body, ale odohral o zápas menej.
Serie A - 9. kolo:
US Sassuolo - Lazio Rím 2:6 (2:4)
Góly: 7. Thorstvedt, 43. Esposito - 55. a 65. Noslin, 2. Taylor, 13. Isaksen, 16. Floriani, 45.+1 Zaccagni. ČK: 31. Thorstvedt (Sassuolo)