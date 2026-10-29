Konkurenti strieľali, Bobček sa pozeral. Frosinone rozstrieľalo Lecce

Futbalisti Frosinone zvíťazili v 9. kole talianskej Serie A nad Lecce presvedčivo 5:1. V neúplnej tabuľke sa so 17 bodmi posunuli na šieste miesto pred SSC Neapol.
Slovenský reprezentant Tomáš Bobček v drese Frosinone do hry nezasiahol, zápas sledoval z lavičky náhradníkov.
Z nej videl, ako sa presadili jeho konkurenti v útoku. Raimondo sa zapísal medzi strelcov a muž, ktorý ho vystriedal, Birligea, pridal za dvadsať minút na ihrisku dva góly.
Serie A - 9. kolo:
Frosinone Calcio - US Lecce 5:1 (2:0)
Góly: 72. a 90.+4. Birligea, 25. Cichella, 45+1. Calo (z 11 m), 59. Raiomndo - 83. Monteiro
/T. Bobček (Frosinone) bol na lavičke/