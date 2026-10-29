Konkurenti strieľali, Bobček sa pozeral. Frosinone rozstrieľalo Lecce

Futbalista Frosinone Matteo Cichella sa raduje z gólu v zápase 9. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - US Lecce.
Futbalista Frosinone Matteo Cichella sa raduje z gólu v zápase 9. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - US Lecce. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. okt 2026 o 20:40
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Frosinone zdolalo Lecce 5:1 a so 17 bodmi sa v neúplnej tabuľke posunulo na šieste miesto pred SSC Neapol.

Futbalisti Frosinone zvíťazili v 9. kole talianskej Serie A nad Lecce presvedčivo 5:1. V neúplnej tabuľke sa so 17 bodmi posunuli na šieste miesto pred SSC Neapol.

Slovenský reprezentant Tomáš Bobček v drese Frosinone do hry nezasiahol, zápas sledoval z lavičky náhradníkov.

Z nej videl, ako sa presadili jeho konkurenti v útoku. Raimondo sa zapísal medzi strelcov a muž, ktorý ho vystriedal, Birligea, pridal za dvadsať minút na ihrisku dva góly.

Serie A - 9. kolo:

Frosinone Calcio - US Lecce 5:1 (2:0)

Góly: 72. a 90.+4. Birligea, 25. Cichella, 45+1. Calo (z 11 m), 59. Raiomndo - 83. Monteiro

/T. Bobček (Frosinone) bol na lavičke/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Futbalista Frosinone Matteo Cichella sa raduje z gólu v zápase 9. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - US Lecce.
    Futbalista Frosinone Matteo Cichella sa raduje z gólu v zápase 9. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - US Lecce.
    Konkurenti strieľali, Bobček sa pozeral. Frosinone rozstrieľalo Lecce
    dnes 20:40
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