Hrozivé zranenie Lobotku. Z ihriska ho museli odniesť na nosidlách, Inter je lídrom

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nedohral pre zranenie stredajší zápas 9. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zvíťazil na ihrisku Monzy 4:1.
Už po štvrťhodine hry ho tvrdo atakoval domáci Ricardo Mangas a 31-ročný stredopoliar musel opustiť ihrisko na nosidlách. Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe.
Lobotku po hrozivom zranení ošetrili priamo na hracej ploche, striedal už v 17. minúte. Trávnik opúšťal v slzách, pričom si rukami držal tvár.
Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe, slovenského reprezentanta čakajú detailné vyšetrenia.
Podľa DAZN by mohlo ísť o silné vyvrtnutie členka. Neapol sa po štvrtom tohtosezónnom víťazstve posunul v tabuľke na siedme miesto.
Lobotka patrí medzi dôležitých hráčov talianskeho klubu. Jeho prípadná dlhšia absencia by preto mohla byť pre mužstvo nepríjemnou komplikáciou.
Hráči Interu Miláno zvíťazili v Benátkach 2:0 a poskočili na čelo tabuľky pred Lazio Rím. O ich triumfe pritom rozhodli dva vlastné góly domácich, ktoré si dali obranca Matias Moreno a útočník Akor Adams.
Obhajcovia titulu majú rovnaký počet bodov i gólový rozdiel ako Lazio, v ich prospech hrá vyšší počet strelených gólov. Benátky zostali posledné.
Hráči AC Miláno nevyužili šancu posunúť sa na štvrté miesto tabuľky, keď na San Sire podľahli Bologni 2:4 a zapísali si prvú prehru v sezóne.
Po polčase pritom viedli zásluhou dvojgólového Alphadja Cisseho 2:1. Po hodine hry prišiel nešťastný vlastný zásah Davidea Bartesaghiho na 2:2.
Hrdinom hostí sa stal Samuel Mbangula, ktorý v úvode stretnutia otvoril skóre, v 62. minúte strelil víťazný gól a v závere spečatil hetrik.
Bologna si polepšila na 11. pozíciu. Stretnutie Parmy s Udinese sa skončilo bezgólovou remízou.
Serie A - 9. kolo:
AC Miláno - Bologna FC 2:4 (2:1)
Góly: 14. a 27. Cisse - 8., 62. a 86. Mbangula, 60. Bartesaghi (vlastný)
Parma Calcio - Udinese Calcio 0:0
FC Benátky - Inter Miláno 0:2 (0:0)
Góly: 79. Moreno (vlastný), 82. Adams (vlastný)
FC Janov – Juventus Turín 2:0 (2:0)
Góly: 12. Ehizibue, 28. Baldanzi
AC Monza – SSC Neapol 1:4 (1:1)
Góly: 43. Varela – 10. Höjlund, 48. Politano, 62. Marin, 67. De Bruyne
/S. Lobotka (Neapol) striedal v 17. min./