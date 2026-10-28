Hrozivé zranenie Lobotku. Z ihriska ho museli odniesť na nosidlách, Inter je lídrom

Stanislav Lobotka odchádzal z ihriska na nosidlách.
Stanislav Lobotka odchádzal z ihriska na nosidlách. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|28. okt 2026 o 21:42
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Na presnejšie posúdenie jeho zdravotného stavu budú potrebné ďalšie informácie.

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nedohral pre zranenie stredajší zápas 9. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zvíťazil na ihrisku Monzy 4:1.

Už po štvrťhodine hry ho tvrdo atakoval domáci Ricardo Mangas a 31-ročný stredopoliar musel opustiť ihrisko na nosidlách. Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe.

Lobotku po hrozivom zranení ošetrili priamo na hracej ploche, striedal už v 17. minúte. Trávnik opúšťal v slzách, pričom si rukami držal tvár.

Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe, slovenského reprezentanta čakajú detailné vyšetrenia.

Podľa DAZN by mohlo ísť o silné vyvrtnutie členka. Neapol sa po štvrtom tohtosezónnom víťazstve posunul v tabuľke na siedme miesto.

Zranenie Lobotku
Zranenie Lobotku (Autor: X / calcionapoli24.it)

Lobotka patrí medzi dôležitých hráčov talianskeho klubu. Jeho prípadná dlhšia absencia by preto mohla byť pre mužstvo nepríjemnou komplikáciou.

Hráči Interu Miláno zvíťazili v Benátkach 2:0 a poskočili na čelo tabuľky pred Lazio Rím. O ich triumfe pritom rozhodli dva vlastné góly domácich, ktoré si dali obranca Matias Moreno a útočník Akor Adams.

Obhajcovia titulu majú rovnaký počet bodov i gólový rozdiel ako Lazio, v ich prospech hrá vyšší počet strelených gólov. Benátky zostali posledné.

Hráči AC Miláno nevyužili šancu posunúť sa na štvrté miesto tabuľky, keď na San Sire podľahli Bologni 2:4 a zapísali si prvú prehru v sezóne.

Po polčase pritom viedli zásluhou dvojgólového Alphadja Cisseho 2:1. Po hodine hry prišiel nešťastný vlastný zásah Davidea Bartesaghiho na 2:2.

Hrdinom hostí sa stal Samuel Mbangula, ktorý v úvode stretnutia otvoril skóre, v 62. minúte strelil víťazný gól a v závere spečatil hetrik.

Bologna si polepšila na 11. pozíciu. Stretnutie Parmy s Udinese sa skončilo bezgólovou remízou.

Serie A - 9. kolo:

AC Miláno - Bologna FC 2:4 (2:1)

Góly: 14. a 27. Cisse - 8., 62. a 86. Mbangula, 60. Bartesaghi (vlastný)

Parma Calcio - Udinese Calcio 0:0

FC Benátky - Inter Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 79. Moreno (vlastný), 82. Adams (vlastný)

FC Janov – Juventus Turín 2:0 (2:0)

Góly: 12. Ehizibue, 28. Baldanzi

AC Monza – SSC Neapol 1:4 (1:1)

Góly: 43. Varela – 10. Höjlund, 48. Politano, 62. Marin, 67. De Bruyne

/S. Lobotka (Neapol) striedal v 17. min./

Tabuľka Serie A

Serie A

    Stanislav Lobotka odchádzal z ihriska na nosidlách.
    Stanislav Lobotka odchádzal z ihriska na nosidlách.
    Hrozivé zranenie Lobotku. Z ihriska ho museli odniesť na nosidlách, Inter je lídrom
    dnes 21:42
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