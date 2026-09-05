Neapolu s Lobotkom nestačil v šlágri ani náskok. Majster predviedol dokonalý obrat

Hráč Interu Miláno Pip Esposito (uprostred) a hráči Neapola Rafa Marin, Antonio Vergara a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Inter Miláno – SSC Neapol.
Hráč Interu Miláno Pip Esposito (uprostred) a hráči Neapola Rafa Marin, Antonio Vergara a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Inter Miláno – SSC Neapol. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|5. sep 2026 o 20:16
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Hrdinom bol dvojgólový Lautaro Martinez.

Futbalisti Interu Miláno zvíťazili nad SSC Neapol 3:2 v sobotnom šlágri 3. kola Serie A. Na obrate úradujúceho talianskeho majstra sa dvomi gólmi podieľal Lautaro Martinez, pričom o víťazstve rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu.

Inter tak pokračuje bez straty bodu. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za Neapol do 79. minúty.

Hostia otvorili skóre v 50. minúte zásluhou Mattea Politana a jeho koncovke zvnútra šestnástky z odrazenej lopty.

Už v 53. minúte zdvojnásobil vedenie Neapola peknou strelou z hranice pokutového územia Rasmus Höjlund, no jeden zo súperov bratislavského Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov skóre otočil.

Lautaro Martinez v 56. minúte zvnútra šestnástky znížil na 1:2, v 82. po centri vyrovnal Marcus Thuram a v prvej minúte nadstaveného času rozhodol svojím druhým presným zásahom v pokutovom území Martinez. Neapol má tak naďalej na konte tri body.

FC Turín si pripísal prvé body v sezóne, keď zvíťazil na pôde Fiorentiny 2:1. Domáci sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Matea Pellegrina, ale obrat hostí zariadili Rolando Mandragora a Che Adams. Fiorentina je tak naďalej bez bodu.

Serie A - 3. kolo:

Inter Miláno – SSC Neapol 3:2 (0:0)

Góly: 56. a 90.+1 Martinez, 82. Thuram - 50. Politano, 53. Höjlund

/S. Lobotka (Neapol) hral do 79. min./

ACF Fiorentina – FC Turín 1:2 (0:0)

Góly: 47. Pellegrino - 73. Mandragora, 82. Adams

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Interu Miláno Pip Esposito (uprostred) a hráči Neapola Rafa Marin, Antonio Vergara a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Inter Miláno – SSC Neapol.
    Hráč Interu Miláno Pip Esposito (uprostred) a hráči Neapola Rafa Marin, Antonio Vergara a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Inter Miláno – SSC Neapol.
    Neapolu s Lobotkom nestačil v šlágri ani náskok. Majster predviedol dokonalý obrat
    dnes 20:16
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