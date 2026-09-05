Neapolu s Lobotkom nestačil v šlágri ani náskok. Majster predviedol dokonalý obrat

Futbalisti Interu Miláno zvíťazili nad SSC Neapol 3:2 v sobotnom šlágri 3. kola Serie A. Na obrate úradujúceho talianskeho majstra sa dvomi gólmi podieľal Lautaro Martinez, pričom o víťazstve rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu.
Inter tak pokračuje bez straty bodu. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za Neapol do 79. minúty.
Hostia otvorili skóre v 50. minúte zásluhou Mattea Politana a jeho koncovke zvnútra šestnástky z odrazenej lopty.
Už v 53. minúte zdvojnásobil vedenie Neapola peknou strelou z hranice pokutového územia Rasmus Höjlund, no jeden zo súperov bratislavského Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov skóre otočil.
Lautaro Martinez v 56. minúte zvnútra šestnástky znížil na 1:2, v 82. po centri vyrovnal Marcus Thuram a v prvej minúte nadstaveného času rozhodol svojím druhým presným zásahom v pokutovom území Martinez. Neapol má tak naďalej na konte tri body.
FC Turín si pripísal prvé body v sezóne, keď zvíťazil na pôde Fiorentiny 2:1. Domáci sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Matea Pellegrina, ale obrat hostí zariadili Rolando Mandragora a Che Adams. Fiorentina je tak naďalej bez bodu.
Serie A - 3. kolo:
Inter Miláno – SSC Neapol 3:2 (0:0)
Góly: 56. a 90.+1 Martinez, 82. Thuram - 50. Politano, 53. Höjlund
/S. Lobotka (Neapol) hral do 79. min./
ACF Fiorentina – FC Turín 1:2 (0:0)
Góly: 47. Pellegrino - 73. Mandragora, 82. Adams