Slovenský reprezentant Tomáš Bobček strelil svoj prvý gól v talianskej Serie A. V tíme Frosinone dostal dôveru v 13. kole v domácom dueli proti Parme.
Bobček otváral skóre po zmene strán, keď sa presadil zvnútra pokutového územia.
Zo strany slovenského útočníka to však ešte nebolo všetko. Už o šesť minút neskôr sa opäť presadil, tentokrát parádnym volejom nedal šancu brankárovi Giovannimu Daffarovi.
Bobček vyšperkoval svoj výkon v 79. minúte, keď spečatil svojim tretím gólom hetrik. Bobček opustil ihrisko o tri minúty neskôr, keď prenechal miesto útočníkovi Seydouvi Finimu
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka
VIDEO: Druhý gól Tomáša Bobčeka
VIDEO: Tretí gól Tomáša Bobčeka
Frosinone vďaka slovenskému útočníkovi získalo ďalšie tri body a v tabuľke sa posunulo na šieste miesto.
Serie A - 13. kolo
Frosinone - Parma 3:0 (0:0)
Góly: 55., 61., 79. Bobček