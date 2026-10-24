Neapol stratil dvojgólové vedenie a nezvládol ani záver. Tréner Lobotku bol v šlágri vylúčený

Futbalisti SSC Neapol a AS Rím remizovali 3:3 v sobotňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A.
Domáci futbalisti vyhrávali 2:0 a v závere zápasu aj 3:2, no Rimania vždy dokázali vyrovnať.
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka z tímu domácich sa dostal na trávnik v 79. minúte za stavu 2:2, keď vystriedal Kevina de Bruynea. V závere zápasu videl červenú kartu tréner Neapola Massimiliano Allegri.
Neapol má po ôsmich zápasoch 11 bodov, AS Rím je naďalej bez prehry s 18 bodmi.
Hráči Cagliari Calcio v zostave s Adamom Obertom prehrali s Bologna FC 0:2. Slovenský obranca odohral celý zápas.
Pre Cagliari to bola druhá prehra po sebe a na konte má naďalej 13 bodov. Bologna dosiahla druhé víťazstvo v sezóne.
Hráči Como 1907 potvrdili formu, keď na domácom trávniku zdolali US Sassuolo 2:0. Oba góly strelil grécky útočník Anastasios Douvikas.
Como získalo z uplynulých troch ligových zápasov sedem bodov, medzitým zvíťazilo v Lige majstrov nad Manchestrom United 4:1.
Serie A - 8. kolo:
Cagliari Calcio - Bologna FC 0:2 (0:0)
Góly: 57. Casale, 80. Bernardeschi (11 m)
/Obert (Cag.) odohral celý zápas/
Como 1907 - US Sassuolo 2:0 (0:0)
Góly: 49. a 60. Douvikas
SSC Neapol - AS Rím 2:0 (1:0)
Góly: 28. Anguissa, 48. a 83. McTominay - 70. Soule, 74. a 89. Balerdi. ČK: 90. + 2 Allegri (mimo ihr.)
/Lobotka (Neap.) hral od 79. min./