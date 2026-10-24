Neapol stratil dvojgólové vedenie a nezvládol ani záver. Tréner Lobotku bol v šlágri vylúčený

Fotka zo zápasu SSC Neapol - AS Rím.
Fotka zo zápasu SSC Neapol - AS Rím. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|24. okt 2026 o 20:15
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Stanislav Lobotka sa dostal do zápasu v 79. minúte.

Futbalisti SSC Neapol a AS Rím remizovali 3:3 v sobotňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A.

Domáci futbalisti vyhrávali 2:0 a v závere zápasu aj 3:2, no Rimania vždy dokázali vyrovnať.

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka z tímu domácich sa dostal na trávnik v 79. minúte za stavu 2:2, keď vystriedal Kevina de Bruynea. V závere zápasu videl červenú kartu tréner Neapola Massimiliano Allegri.

Neapol má po ôsmich zápasoch 11 bodov, AS Rím je naďalej bez prehry s 18 bodmi.

Hráči Cagliari Calcio v zostave s Adamom Obertom prehrali s Bologna FC 0:2. Slovenský obranca odohral celý zápas.

Pre Cagliari to bola druhá prehra po sebe a na konte má naďalej 13 bodov. Bologna dosiahla druhé víťazstvo v sezóne.

Hráči Como 1907 potvrdili formu, keď na domácom trávniku zdolali US Sassuolo 2:0. Oba góly strelil grécky útočník Anastasios Douvikas.

Como získalo z uplynulých troch ligových zápasov sedem bodov, medzitým zvíťazilo v Lige majstrov nad Manchestrom United 4:1.

Serie A - 8. kolo:

Cagliari Calcio - Bologna FC 0:2 (0:0)

Góly: 57. Casale, 80. Bernardeschi (11 m)

/Obert (Cag.) odohral celý zápas/

Como 1907 - US Sassuolo 2:0 (0:0)

Góly: 49. a 60. Douvikas

SSC Neapol - AS Rím 2:0 (1:0)

Góly: 28. Anguissa, 48. a 83. McTominay - 70. Soule, 74. a 89. Balerdi. ČK: 90. + 2 Allegri (mimo ihr.)

/Lobotka (Neap.) hral od 79. min./

Tabuľka Serie A

Serie A

    Fotka zo zápasu SSC Neapol - AS Rím.
    Fotka zo zápasu SSC Neapol - AS Rím.
    Neapol stratil dvojgólové vedenie a nezvládol ani záver. Tréner Lobotku bol v šlágri vylúčený
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    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Neapol stratil dvojgólové vedenie a nezvládol ani záver. Tréner Lobotku bol v šlágri vylúčený