Cagliari s Obertom pokračuje v skvelej fazóne na úvod sezóny. Poskočilo na tretie miesto

Futbalisti Cagliari aj s Obertom oslavujú gól.
Futbalisti Cagliari aj s Obertom oslavujú gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|19. sep 2026 o 17:39
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Dosiahol tretie víťazstvo za sebou.

Futbalisti Cagliari so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej Serie A na pôde Udinese 1:0.

Dosiahli tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabuľke poskočili priebežne na 3. miesto.

O triumfe sardínskeho klubu rozhodol v 54. minúte Daniel Maldini, ktorý skóroval v treťom ligovom stretnutí v sérii.

Obert odohral za hostí celý zápas. V ďalšom sobotňajšom dueli remizovala domáca Bologna s FC Turín 1:1.

Serie A - 5. kolo:

Bologna FC - FC Turín 1:1 (1:0)

Góly: 14. Bernardeschi – 77. Kulenovič

Udinese Calcio - Cagliari Calcio 0:1 (0:0)

Gól: 54. D. Maldini

/A. Obert (Cegliari) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Futbalisti Cagliari aj s Obertom oslavujú gól.
    Futbalisti Cagliari aj s Obertom oslavujú gól.
    Cagliari s Obertom pokračuje v skvelej fazóne na úvod sezóny. Poskočilo na tretie miesto
    dnes 17:39
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