Cagliari s Obertom pokračuje v skvelej fazóne na úvod sezóny. Poskočilo na tretie miesto

Futbalisti Cagliari so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej Serie A na pôde Udinese 1:0.
Dosiahli tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabuľke poskočili priebežne na 3. miesto.
O triumfe sardínskeho klubu rozhodol v 54. minúte Daniel Maldini, ktorý skóroval v treťom ligovom stretnutí v sérii.
Obert odohral za hostí celý zápas. V ďalšom sobotňajšom dueli remizovala domáca Bologna s FC Turín 1:1.
Serie A - 5. kolo:
Bologna FC - FC Turín 1:1 (1:0)
Góly: 14. Bernardeschi – 77. Kulenovič
Udinese Calcio - Cagliari Calcio 0:1 (0:0)
Gól: 54. D. Maldini
/A. Obert (Cegliari) odohral celý zápas/