Lazio premárnilo dvojgólový náskok. Bobček sa predstavil na pôde Janova, Obert oslavoval triumf

Futbalisti Janova remizovali v sobotňajšom domácom zápase 4. kola Serie A s Frosinone Calcio 1:1. V drese hostí nastúpil v 73. minúte slovenský reprezentant Tomáš Bobček.
Hráči Lazia Rím neudržali dvojgólové vedenie z prvého polčasu a remizovali s AC Miláno 2:2. Oba góly hostí strelil v 65. a 67. minúte striedajúci Diego Moreira.
Lazio prišlo o body prvýkrát v sezóne, pre AC to bola druhá remíza po sebe.
Z víťazstva sa tešil slovenský obranca Adam Obert, ktorého Cagliari triumfovalo na pôde Atalanty 2:1. Hostia zaznamenali už tretiu výhru v sezóne a s deviatimi bodmi figurujú na štvrtom mieste tabuľky. Atalanta má o tri menej a je deviata.
Serie A - 4. kolo:
FC Janov - Frosinone Calcio 1:1 (0:1)
Góly: 50. Vasquez - 14. Kvernadze, ČK: 87. Vasquez (Janov) po 2. ŽK
/za hostí Bobček od 73. min/
Lazio Rím - AC Miláno 2:2 (2:0)
Góly: 10. Cancellieri, 39. Noslin - 65. a 67. Moreira
Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)
Góly: 41. Scamacca - 19. Mendy, 61. Maldini (z 11m)
/Obert za hostí celý zápas/