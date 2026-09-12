Lazio premárnilo dvojgólový náskok. Bobček sa predstavil na pôde Janova, Obert oslavoval triumf

Fotka zo zápasu Lazio Rím - AC Miláno.
Fotka zo zápasu Lazio Rím - AC Miláno. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2026 o 20:04 (aktualizované 12. sep 2026 o 22:46)
ShareTweet0

Rímsky klub prišiel prvýkrát v sezóne o body.

Futbalisti Janova remizovali v sobotňajšom domácom zápase 4. kola Serie A s Frosinone Calcio 1:1. V drese hostí nastúpil v 73. minúte slovenský reprezentant Tomáš Bobček.

Hráči Lazia Rím neudržali dvojgólové vedenie z prvého polčasu a remizovali s AC Miláno 2:2. Oba góly hostí strelil v 65. a 67. minúte striedajúci Diego Moreira.

Lazio prišlo o body prvýkrát v sezóne, pre AC to bola druhá remíza po sebe.

Z víťazstva sa tešil slovenský obranca Adam Obert, ktorého Cagliari triumfovalo na pôde Atalanty 2:1. Hostia zaznamenali už tretiu výhru v sezóne a s deviatimi bodmi figurujú na štvrtom mieste tabuľky. Atalanta má o tri menej a je deviata.

Serie A - 4. kolo:

FC Janov - Frosinone Calcio 1:1 (0:1)

Góly: 50. Vasquez - 14. Kvernadze, ČK: 87. Vasquez (Janov) po 2. ŽK

/za hostí Bobček od 73. min/

Lazio Rím - AC Miláno 2:2 (2:0)

Góly: 10. Cancellieri, 39. Noslin - 65. a 67. Moreira

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)

Góly: 41. Scamacca - 19. Mendy, 61. Maldini (z 11m)

/Obert za hostí celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Fotka zo zápasu Lazio Rím - AC Miláno.
    Fotka zo zápasu Lazio Rím - AC Miláno.
    Lazio premárnilo dvojgólový náskok. Bobček sa predstavil na pôde Janova, Obert oslavoval triumf
    dnes 20:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Lazio premárnilo dvojgólový náskok. Bobček sa predstavil na pôde Janova, Obert oslavoval triumf