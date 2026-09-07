Adam Obert pomohol Cagliari k ďalším trom bodom. O výhre nad Lecce rozhodol syn slávnej legendy

Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom zvíťazili v pondelňajšom zápase 3. kola talianskej Serie A nad US Lecce 1:0.
Výhru domácich zariadil v 29. minúte Daniel Maldini. Obert odohral na ľavom kraji obrany celé stretnutie.
Cagliari sa tešilo z druhého víťazstva v sezóne, po troch kolách má na konte šesť bodov, Lecce len tri.
VIDEO: Zostrih zápasu Cagliari Calcio - US Lecce
Serie A - 3. kolo:
Cagliari Calcio - US Lecce 1:0 (1:0)
Gól: 29. D. Maldini
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/