Adam Obert pomohol Cagliari k ďalším trom bodom. O výhre nad Lecce rozhodol syn slávnej legendy

Adam Obert a Santiago Pierotti.
Adam Obert a Santiago Pierotti. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2026 o 20:41
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Jediný gól Daniela Maldiniho v 29. minúte stačil Cagliari na tri body.

Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom zvíťazili v pondelňajšom zápase 3. kola talianskej Serie A nad US Lecce 1:0.

Výhru domácich zariadil v 29. minúte Daniel Maldini. Obert odohral na ľavom kraji obrany celé stretnutie.

Cagliari sa tešilo z druhého víťazstva v sezóne, po troch kolách má na konte šesť bodov, Lecce len tri.

VIDEO: Zostrih zápasu Cagliari Calcio - US Lecce

Serie A - 3. kolo:

Cagliari Calcio - US Lecce 1:0 (1:0)

Gól: 29. D. Maldini

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Adam Obert a Santiago Pierotti.
    Adam Obert a Santiago Pierotti.
    Adam Obert pomohol Cagliari k ďalším trom bodom. O výhre nad Lecce rozhodol syn slávnej legendy
    dnes 20:41
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