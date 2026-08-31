Súper Slovana zažíva fantastický úvod do Serie A. Ďalšiemu mužstvu nadelil debakel

Futbalisti AS Rím nadviazali na svoj triumf 4:0 z úvodného kola talianskej Serie A proti Fiorentine a rovnakým výsledkom zvíťazili v pondelok aj na pôde US Lecce.
„Rimania“ rozhodli o svojom plnom bodovom zisku už v prvom polčase, v ktorom skórovali trikrát.
Dva góly strelil Donyell Malen, na 3:0 upravil po necelej polhodine hry Matias Soule. Štvrtý presný zásah pridal 19-ročný Rodrigo Mora, ktorý si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku po prestupe z Porta.
AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, S „belasými“ sa stretne 20. októbra na Stadio Olimpico.
Malen predtým strelil tri góly do siete Fiorentiny. V úvodných 20 zápasoch v Serii A zaznamenal 19 gólov.
V histórii súťaže si v rovnakom počte štartov počínali lepšie iba Gunnar Nordahl (20 gólov v roku 1949) a José Altafini (20 zásahov v rokoch 1958 a 1959), obaja v drese AC Miláno.
Atalanta Bergamo uspela aj v druhom stretnutí v sezóne, keď zdolala Bolognu 1:0. Jediný gól zápasu dal v šiestej minúte nadstavenia druhého polčasu strelou z diaľky presne k žrdi striedajúci srbský útočník Lazar Samardžič.
Serie A - 2. kolo:
US Lecce - AS Rím 0:4 (0:3)
Góly: 4. a 23. Malen, 25. Soule, 65. Mora
Atalanta Bergamo - FC Bologna 1:0 (0:0)
Gól: 90.+6. Samardžič