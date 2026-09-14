Rímske AS valcuje Serie A bez straty bodu. Lídrom súťaže vystrieľal výhru odchovanec

Futbalisti AS Rím potvrdili stopercentný štart do ligovej sezóny a v dueli 4. kola talianskej Serie A vyhrali na pôde FC Turín 2:0.
Skóre otvoril najlepší strelec súťaže Donyell Malen a v závere sa pridal aj 21-ročný odchovanec Niccolo Pisilli. „Giallorossi“ si tretíkrát udržali čisté konto a sú priebežne na čele.
Nezdolané zostalo aj Como, ktoré v pondelok na domácom ihrisku zvíťazilo nad Parmou 2:1. Hostia čakajú na premiérové víťazstvo a zatiaľ získali len jeden bod.
VIDEO: Zostrih zápasu Como 1907 - Parma Calcio
Serie A - 4. kolo:
FC Turín - AS Rím 0:2 (0:1)
Góly: 40. Malen, 90+3. Pisilli
Como 1907 - Parma Calcio 2:1 (1:0)
Góly: 23. Ramon, 83. Kaiki - 90+2. Romero