Rímske AS valcuje Serie A bez straty bodu. Lídrom súťaže vystrieľal výhru odchovanec

Na snímke futbalista Ríma Nahuel Molina (vpravo) a hráč Turína Daniel Braganca.
Na snímke futbalista Ríma Nahuel Molina (vpravo) a hráč Turína Daniel Braganca. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet, TASR|14. sep 2026 o 20:54
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Nezdolané zostáva aj Como, ktoré zdolalo Parmu.

Futbalisti AS Rím potvrdili stopercentný štart do ligovej sezóny a v dueli 4. kola talianskej Serie A vyhrali na pôde FC Turín 2:0.

Skóre otvoril najlepší strelec súťaže Donyell Malen a v závere sa pridal aj 21-ročný odchovanec Niccolo Pisilli. „Giallorossi“ si tretíkrát udržali čisté konto a sú priebežne na čele.

Nezdolané zostalo aj Como, ktoré v pondelok na domácom ihrisku zvíťazilo nad Parmou 2:1. Hostia čakajú na premiérové víťazstvo a zatiaľ získali len jeden bod.

VIDEO: Zostrih zápasu Como 1907 - Parma Calcio

Serie A - 4. kolo:

FC Turín - AS Rím 0:2 (0:1)

Góly: 40. Malen, 90+3. Pisilli

Como 1907 - Parma Calcio 2:1 (1:0)

Góly: 23. Ramon, 83. Kaiki - 90+2. Romero

Tabuľka Serie A

Serie A

    Na snímke futbalista Ríma Nahuel Molina (vpravo) a hráč Turína Daniel Braganca.
    Na snímke futbalista Ríma Nahuel Molina (vpravo) a hráč Turína Daniel Braganca.
    Rímske AS valcuje Serie A bez straty bodu. Lídrom súťaže vystrieľal výhru odchovanec
    dnes 20:54
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