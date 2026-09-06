Bobček čaká na debut v najvyššej talianskej súťaži. Jeho tím sa radoval z domáceho triumfu

Hráč Antonio Raimondo z Frosinone sa teší z gólu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - Benátky FC.
Hráč Antonio Raimondo z Frosinone sa teší z gólu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - Benátky FC. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|6. sep 2026 o 17:26
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Zápas sledoval z lavičky náhradníkov.

Futbalisti Frosinone Calcio zvíťazili v nedeľnom stretnutí 3. kola Serie A nad Benátkami 3:2. V drese domácich čaká na debut v najvyššej talianskej súťaži slovenský útočník Tomáš Bobček, ktorý zápas sledoval z lavičky náhradníkov.

Frosinone poslal do dvojgólového vedenia Antonio Raimondo, ale v druhom polčase sa o vyrovnanie postarali John Yeboah a Richie Sagrado.

V 83. minúte strelil víťazný gól gruzínsky krídelník Giorgi Kvernadze. Dvadsaťštyriročný Bobček prišiel do talianskeho tímu na konci augusta z Lechie Gdansk a jediné minúty si dosiaľ pripísal v stredajšom dueli Coppa Italia proti Sassuolu.

V ďalšom zápase hráči Parmy remizovali s Monzou 1:1. Oba tímy si pripísali prvý bod v tejto sezóne.

Serie A - 3. kolo:

Frosinone Calcio - Benátky FC 3:2 (2:0)

Góly: 21. a 39. Raimondo, 83. Kvernadze - 66. Yeboah, 74. Sagrado

/T. Bobček (Frosinone) sedel na lavičke náhradníkov/

Parma Calcio - AC Monza 1:1 (1:1)

Góly: 60. Lontani - 38. Robinson

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Antonio Raimondo z Frosinone sa teší z gólu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - Benátky FC.
    Hráč Antonio Raimondo z Frosinone sa teší z gólu počas zápasu 3. kola talianskej Serie A Frosinone Calcio - Benátky FC.
    Bobček čaká na debut v najvyššej talianskej súťaži. Jeho tím sa radoval z domáceho triumfu
    dnes 17:26
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